מכבי ת"א החזירה את עזו להתאמן עם הקבוצה

שחקן הכנף הצעיר של מכבי תל אביב, אורי עזו, שהתאמן בנפרד כשלושה שבועות, הוחזר לאימונים עם הסגל של ז'רקו לאזטיץ', כך נחשף היום (שלישי) בתכנית "שיחת היום" בערוץ ONE. ברקע קיימת אפשרות של מאבק משפטי, כאשר משפחתו של השחקן כבר ביצעה מהלכים ובדקה אפשרות להכניס תביעת בוררות כנגד המועדון בעקבות ההחלטה לא לכלול אותו בסגל והדרישות הכספיות הגבוהות על מכירתו.

עזו, שהתאמן מאז בנפרד, הוחזר לסגל, כנראה גם על רקע אפשרות התביעה, כאשר במכבי ת"א מצידם רוצים שהוא ייצא בהשאלה להפועל חיפה שמעוניינת בשירותיו ובמועדון מעדיפים שישחק שם מאשר במ.ס אשדוד שגם היא רוצה את השחקן בהשאלה. לצד זאת, משפחתו של השחקן מעוניינת בפתרון קבוע שיוביל לעזיבתו את המועדון של מיץ' גולדהאר, ועל כן גם הוכנס הקטע המשפטי. במכבי ת"א מצידם טוענים שהם העניקו את כל התנאים לשחקן וכי הם עומדים בכל התחייבות, ולא מאמינים שיש בסיפור הזה "קייס" משפטי אמיתי.

סוכנו של עזו, גלעד קצב, התראיין ל"שיחת היום" על מספר נושאים ובין היתר התייחס גם לסיפור של עזו.

יש לך במכבי ת”א את אורי עזו, ומכבי ת”א החזירה אותו לקבוצה. יש מצב שזה מחשש משפטי?

”לגבי אורי עזו, הוא שחקן של מכבי ת”א, יש לו חוזה לארבע שנים. כמובן שהיינו רוצים לראות אותו מצליח שם, הוא שחקן מצוין, אני מאמין שאם יהיה מה להודיע. זה טוב שהוא חזר לאימונים. הוא שחקן מצוין, בסוף יש מאמן ומנהל מקצועי שקובעים וזה לא תלוי בי, לא תשמעו ממנו סקופים לגביו”.

הייתה בדיקה לגבי לקחת את זה למקום משפטי.

“אני לא יודע, אני רק אומר שאנחנו רוצים לעשות טוב לילד הזה”.

התביעה הייתה מוכנה, המשפחה לא מוכנה שיהיה מושאל להפועל חיפה.

“אני לא אפרט פה הכל, אני רק אומר שאשמח מאוד אם הוא יהיה במכבי ת”א, בסוף צריך לראות מה הכי טוב בשביל הילד. כשנקבל החלטות נודיע. אני לא יודע על שום תביעה. לא התחילה שום תביעה. אם מישהו במכבי ת”א אומר שהוכנה תביעה, אני אומר לך שהוא משקר”.

הזהרת את מכבי ת”א על תביעה אז הם הבינו.

”אני לא מזהיר אף אחד, אני דואג לשחקנים שלי. יש לי מערכת יחסים טובה עם מכבי ת”א. אני לא יודע מה יהיה, אני לא נביא, אבל עזו ילד מוכשר ומהצד שלי הוא צריך לקבל צ’אנס במכבי ת”א, אבל אני לא פקטור. שום תביעה לא הוכנה”.