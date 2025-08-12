שוערת רמה"ש רנאטה סנטנה מתגוררת באצטדיון

רנאטה סנטנה, שוערת מ.כ רמת השרון מליגת העל לנשים בכדורגל, שאף נבחרה בסיום העונה לשוער העונה בליגה בגיל 41 אחרי שספגה הכי מעט שערים בעונתה השלישית בקבוצה, גרה בחודש האחרון שלה פה בארץ באצטדיון של רמת השרון, כך אנחנו חושפים לראשונה בתוכנית “שיחת היום”.

השוערת שנעצרה לא מזמן לאחר שרצו לגרש אותה מהארץ כשלא הייתה לה אשרה חוקית התגוררה לאחרונה באצטדיון של קבוצתה. מחר בערב היא אמורה להגיע לארץ לקראת העונה החדשה.

היא אמרה ל-ONE בתגובה: “איך זה לגור באצטדיון? זה לא נורא, זה היה בסדר, אין בעיה. אמרו לי שאין דירות אז גרתי באצטדיון. איפה אגור עכשיו כשאגיע לארץ? אני צופה הפעם שזה יהיה בבית, בדירה”.

כזכור, לפני מספר חודשים שהתה השוערת מעל 60 שעות במעצר ושוחררה בערבות כש-30 אלף שקלים.