עמית גלזר חתם בהפועל פתח תקווה

אחרי רוזן, נידם ובלאי, שחקן רביעי מגיע הקיץ בהשאלה למלאבסים ממכבי ת"א: הבלם ששיחק בעונה שעברה בהשאלה בהפועל י-ם, יחזק את ההגנה של עומר פרץ

|
עמית גלזר (חג'אג' רחאל)
עמית גלזר (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה מתחזקת. הקבוצה החתימה היום (שלישי) את עמית גלזר. הבלם הושאל ממכבי תל אביב לאחר שגם בעונה שעברה שיחק בהשאלה מהצהובים, במדי הפועל ירושלים.

עמית גלזר הוא השחקן הרביעיי שמגיע הקיץ ממכבי תל אביב להפועל פתח תקווה, אחרי המגן השמאלי שחר רוזן וצמד הקשרים נדב נידם ויהודה בלאי. שתי הקבוצות צפויות להיפגש במחזור הפתיחה, אלא אם הוא יידחה לבקשת האלופה.

עוד קודם לכן, המלאבסים בדקו  את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששייך להפועל תל אביב ושיחק בעונה שעברה בהשאלה בהפועל כפר סבא, אך האדומים לא מיהרו לשחררו כשגם האפשרות להחזיר לארץ את מארק קוסטה, חלוץ בני ריינה בעבר, כמו גם עידן ברנס מהאדומים, נשקלת.

