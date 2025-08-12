יום שלישי, 12.08.2025 שעה 16:01
"נטע לביא לא רצה לשוב לארץ, אם כן רק לחיפה"

סוכנו של הקשר, גלעד קצב, התראיין ל"שיחת היום": "המטרה הייתה להשאירו ביפן, שמח שזה קרה". וגם: בריבו, שועה וסולומון ("לדעתי המאמן רוצה אותו")

|
נטע לביא (עמרי שטיין)
נטע לביא (עמרי שטיין)

בכל קיץ הקבוצות עובדות במלוא המרץ על מנת לבנות את הסגל שלדעתן הכי נכון והכי ראוי כדי לרוץ על היעדים ולעמוד בהם. בזמן שהמועדונים עובדים קשה, מי שעוד נמצאים בשיא מסוים הם סוכני השחקנים, שצריכים גם לדאוג לקליינטים שלהם למצוא את המקום הנכון על מנת לעמוד ביעדים האישיים. סוכן השחקנים גלעד קצב עלה לדבר בתוכנית של ONE “שיחת היום”.

גלעד קצב, ספר לנו על המעבר של נטע לביא שעובר בתוך יפן לקבוצה נוספת, ואולי גם מאכזב אוהדים של מכבי חיפה.
”אני חושב שקודם כל לגבי הארץ, נטע מלכתחילה הרעיון שלו היה לא לחזור לארץ. החוזה בגמבה אוסקה נגמר בדצמבר והמטרה הייתה להישאר ביפן, ואם לא אז אירופה. אני שמח שבסוף זה קרה, הכל קרה די בשקט, בסך הכל גמבה אוסקה טיפה עשתה קשיים, אבל ברגע שהחוזה נגמר תכף והקבוצה השנייה שילמה כסף. שילמו עליו באזור ה-700 אלף דולר. אם נטע היה חוזר לארץ הוא היה חוזר למכבי חיפה”.

מכבי ת”א התעניינה?
”כל ליגיונר טוב שחוזר לארץ אז הרבה מתעניינות, אבל כאן הכל לא רלוונטי כי הוא אמר לי שאם יחזור זה רק למכבי חיפה. הוא השתדרג גם בקבוצה, גם בשכר, העיר מדהימה, מהרגע הראשון חיפשנו וקשה מאוד לשווק ישראלים. אני מרגיש יחס שהוא לא אותו יחס, מקבוצות. קיבלתי פעמיים סירוב על שחקן שהצענו בהולנד, בדובאי קשה לי לראות שחקן כעת. יש מקומות שבלי להיכנס לשמות, שחקן ישראלי אפשר לומר לגור בצרפת יהיה לו קשה. זה משפיע על הכל, פחות אוהבים אותנו, פחות רוצים אותנו, זה אתגר גדול בתחום הסוכנים. אגב אני יכול להבין קבוצה שיש לה שחקן מוסלמי, אז אני מבין את הנטייה, אבל אני מקווה שזה ישתנה”.

"המטרה הייתה להשאירו ביפן, שמח שזה קרה"

דיברת על נטע לביא ולפני כמה שנים רונן אחיך פתח את השוק הסיני לכדורגל הישראלי, יש לך עוד שחקן שהשם שלו מוזכר וזה ירדן שועה. האם מעבר
”אם אנחנו כבר בליגה הסינית, יש שחקן נחמד בשם יהב גורפינקל שהוא אחד הטובים בסין. הוא פחות בתודעה, אבל הוא בעונה מטורפת ומסיים חוזה בעונה הבאה בדצמבר, הוא עושה לנו שירות מאוד טוב. לגבי ירדן, זה עניין מיוחד מאוד, כי זה מישהו שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים והוא בשנתיים מדהימות גם בבית”ר וגם בנבחרת. אבל עם ירדן זה שילוב של כסף של העברה ומשכורת, הוא מרוויח הרבה כסף בארץ, אז הוא לא יילך בכל סכום. יש ליגות בודדות שאפשר להגיע לשם, סין, יפן, אולי MLS, אבל זה לא קל”.

מה לגבי תאי בריבו?
”לא מעריכים אותו בארץ, מה שהוא עושה שם זה מדהים. אולסטאר, מלך שערים. צריך לפרגן למי שמצליח. תאי פתח דלתות ב-MLS. לגבי ירדן, אנחנו מנסים ויש לנו אהבה מאוד גדולה אליו, אבל זה לא קל. אני לא רואה שחקן מגיע לדובאי בקרוב”.

תאי בריבו (IMAGO)תאי בריבו (IMAGO)

כלומר שערן זהבי יצטרך לפרוש?
”הוא במחלקה הטיפולית של רונן”.

אבל מה אתה חושב?
”אני חושב שהוא שחקן מצוין ואני אשמח לראות אותו במגרשים. הוא הוכיח בפלייאוף מה הוא שווה, הוא נתן למכבי ת”א אליפות. ערן יחליט החלטה ונראה”.

בוא נדבר על מנור סולמון. היה שיח על בנפיקה, זה נכון?
”אגיד זאת פעם אחת. מנור שייך לטוטנהאם, בינתיים הוא שם, הוא חזר מפציעה והתחיל להתאמן. פיני זהבי דואג לו באנגליה, המטרה היא להישאר בפרמייר ליג, איפה הוא יהיה עוד שבועיים או שלושה אף אחד לא יודע. כל יום יש בנפיקה, או טורקיה או משהו אחר. יש הרבה שטויות, המטרה היא פרמייר ליג והוא יהיה שם. כשיהיה מה להודיע נודיע, לדעתי המאמן של טוטנהאם רוצה אותו. הכי חשוב שיהיה בריא, הוא הוכיח שהוא שחקן מצוין גם לטוטנהאם”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
