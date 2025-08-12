אקדמיית הכדורגל באור עקיבא פותחת עונה

באקדמיית הכדורגל של מ.כ אור עקיבא מעוניינים להגדיל את כמות הילדים בעונת 2025/26 והנה, כבר היום (שלישי), אגף הספורט בעיר פרסם כי האקדמיה לכדורגל, בניהולם המקצועי של ערן לוי, שחקן הבוגרים של המועדון וכך גם אלי אסולין, המאמן, פותחת את שעריה.

“בואו ללמוד, להתפתח וליהנות באקדמיה לכדורגל שלנו”, ציינו באגף הספורט. מה מחכה לילדים בעונת 2025/26 הקרובה? לימוד יסודות הכדורגל; שיפור קורדינציה, טכניקה ושליטה בכדור, פיתוח הביטחון העצמי וקידום ערכים ספורטיביים וחינוכיים.

מעבר לכך, מובטח שילוב מצטיינים מהאקדמיה לכדורגל בקבוצות הליגה של המועדון וכמובן שיתקיימו משחקים מול אקדמיות אחרות. “האימונים מועברים על ידי מאמני קבוצות הליגה של המועדון, כשיחד איתם ישנו צוות מקצועי עם ניסיון והצלחה מוכחת”, הדגישו באגף הספורט.

האימונים, כמובן, ייערכו במגרש העירוני באור עקיבא. “העתיד שלכם מתחיל כאן”, סיכמו באגף הספורט. כזכור, ערן לוי הודיע באחרונה כי גם בגיל 40 ימשיך לשחק כדורגל ולהוות דוגמה לחבר’ה צעירים באור עקיבא ומחוצה לה. אסי אסולין, ימשיך לאמן הקבוצה הבוגרת.