הובר: יש נבחרת מצוינת, נגיע מוכנים לאליפות

שחקן הפועל ירושלים ונבחרת ישראל בכדורסל ל"שיחת היום": "אני מרגיש בשל". על ביטול סדרת הגמר: "זה מבאס, אבל במדינה שלנו יש דברים חשובים יותר"

|
רועי הובר בחימום (שחר גרוס)
רועי הובר בחימום (שחר גרוס)

עונה מדהימה עברה על רועי הובר. הוא כיכב ברמת גן, נבחר לשחקן השישי של העונה, קיבל את המעבר הגדול להפועל ירושלים, עזר לה להגיע לגמר עם סדרה אדירה נגד הפועל תל אביב וייתכן שהוא היה אלוף, אבל את זה לא נדע בעקבות המלחמה עם איראן. בינתיים, כשהוא נמצא עם הנבחרת אחרי שהיכולת לא נעלמה מהאנשים שם, הוא עלה לדבר בתוכנית של ONE “שיחת היום”.

אהלן רועי הובר. איך התחושות עד כה בנבחרת רגע לפני אליפות אירופה?
“מרגישים טוב, מתכוננים. טורניר הכנה עם כמה משחקים, חלקם טובים חלקם פחות, מקווים לעשות תוצאות טובות באליפות עצמה”.

אתה מרגיש שאתה בשיא?
”אני מרגיש בתקופה טובה בקריירה, מרגיש בשל, אני מוכן לעשות כל מה שהנבחרת צריכה כדי שנצליח. מקווים לעשות קמפיין טוב”.

רועי הובר נשמר על ידי גרועי הובר נשמר על ידי ג'ון דיברתולומאו (חגי מיכאלי)

אנחנו מאחלים לים מדר בריאות, אבל אם לא, אתה תוכל לקחת את התפקיד הזה?
”לא הייתי נכנס להגדרות כאלו, כולנו מקווים שים יהיה בריא ואני מאמין שיהיה בריא, ים שחקן מאוד חשוב בשביל כולנו ואנחנו יודעים שהוא יעשה הכל כדי שישחק. הוא יעשה את התפקיד שלו, אני את שלי, וביחד ננסה לתרום לנבחרת”.

איפה אתה חושב שהנבחרת עומדת כרגע?
”יש נבחרת מצוינת, יש כמות של שחקנים מוכשרים מאוד, אנחנו בגרף עלייה. אריאל בית הלחמי וכל הצוות מכוונים אותנו היטב, יש לנו עוד קצת זמן עד לאליפות עצמה ואני מאמין שנגיע מוכנים”.

ים מדר (חגי מיכאלי)ים מדר (חגי מיכאלי)

כמה אכזבה אותך העובדה שלא הייתה אליפות?
”מן הסתם מאוד מאכזב, עשינו עונה טובה והיה פלייאוף מעניין מאוד עבור כל הכדורסל הישראלי, בטח עבורנו. מבאס מאוד שאין אלופה, אבל במדינה שלנו בסוף יש דברים חשובים יותר. מאמין שאם קיבלו את ההחלטה הזו אז לא הייתה אפשרות אחרת”.

מי הייתה זוכה?
”תגידו לי אתם”.

מה הרגשתם?
”הרגשנו טוב, אבל זה באמת לא רלוונטי”.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

הסיקור להפועל ת”א ומכבי ת”א גבוה יותר, למרות שכמעט זכיתם באליפות.
“אנחנו לא נותנים לזה חשיבות, מתעסקים בעצמנו. ברור שהפועל ת”א החתימה שמות מאוד מעניינים, ויש כותרות, אבל אנחנו מתעסקים בעצמנו”.

יכולה להיות שוב קבוצה בהפועל ירושלים שתעשה שוב גמר פלייאוף?
”ברור”.

בית הלחמי עוד צריך להחליט על הסגל, אמרו לך משהו?
”לא אמרו לי כלום, לא יודע אם למישהו אמרו. בסוף כולנו מגויסים למטרה אחת, ואם יצטרכו אותי אני אהיה שם. מקווה מאוד להיות שם”.

