מימר: עצוב לי שלא יהיה קהל חוץ נגד בית"ר

מאמן בני סכנין ב"שיחת היום": "חבל שמערבבים פה דברים שהם מעבר לספורט". וגם: הסגל, החיזוק, עניין הרישום בבקרה, דוחא והיחסים שלו עם אבו יונס

|
שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

שרון מימר רשם תקופה מדהימה עם מכבי בני ריינה, ובסיום העונה האחרונה הוא עזב את המועדון והמשיך לפרק חדש כשחתם בבני סכנין. ההתחלה לא הייתה קלה, והוא סיים עם קבוצתו החדשה במקום האחרון בבית בגביע הטוטו וגם הפסיד 4:2 לאקסית במחזור השלישי. כעת, הוא עם הפנים לתחילת הליגה, והוא עלה לדבר בתוכנית של ONE “שיחת היום”.

מימר פתח: “בגדול, מבחינת סגל, אני יכול לומר שבנינו סגל טוב, יש לנו שחקנים שנמצאים איתנו, חלקם מהיום הראשון וחלקם זרים שהצטרפו. יש לנו שני שחקנים חתומים שאנחנו מחכים שיגיעו, ביניהם זר שאנחנו מחכים שיקבל ויזה. כשכל הסגל יהיה ביחד, אני מאמין שיהיה סגל טוב מאוד, עדיין צריך שחקן או שניים, ונביא משהו איכותי ולא משהו סתם, כדי לתת עונה כמו שצריך”.

עוד שיתף: “אנחנו עכשיו כרגע משחקים בגביע הטוטו עם מי שאפשר, לצערי זה לא מספיק עמוק ולא אידאלי, אלו גם לא השחקנים שאמורים להוביל. עשינו משחק אימון אתמול ומחכים שישתחרר עניין הרישום בבקרה ואז נצליח לחבר אותם כמה שיותר מהר. כל הסימנים מראים שזה ייפתר השבוע, הבנתי שגם שינו זוארץ מנסה לעזור שם, אני מקווה שנוכל להתכונן כבר לליגה כמו שצריך. דוחא? האמת שהדשא במצב מאוד טוב לפי מה שראיתי באימונים האחרונים, אין שום סיבה שהמגרש לא יאושר”.

אצטדיון דוחא (חגאצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)

לגבי המטרות: “עד שלא נראה את כל הקבוצה משחקת ומתחברת יהיה קשה לקבוע מטרות, כי כרגע אנחנו לא משחקים עם הסגל שבנינו. כמו שאמרתי, גם זר צריך להגיע וצריך גם להחתים עוד זר. כרגע יש 5 זרים חתומים, אנחנו נקווה שנביא את השישי שאנחנו קרובים לסכם איתו, שחקן התקפה שיעזור לנו – נוח סדאווי, הגענו איתו לסיכום. כרגע אנחנו מתעסקים בזר שישי, ואז נעשה את המחשבות מה נכון לקבוצה ואם צריך להביא שביעי”.

כשנשאל על היחסים שלו עם אבו יונס השיב: “היחסים שלי עם כולם טובים, מאבו יונס ועד אחרון האנשים, כולנו מחוברים למטרה אחת, שסכנין תעבור עונה טובה ובטח אחרי העונה הלא טובה אשתקד. אני רואה את האוהדים גם מאוד מחוברים, באו ותרמו כסף, רוצים לראות קבוצה טובה והם גם תמכו בגביע הטוטו. אנחנו מקווים שהכל יסתדר ונוכל לשמח את כולם”.

אוהדי בני סכנין (שחר גרוס)אוהדי בני סכנין (שחר גרוס)

לגבי ההחלטה שאין קהל חוץ בין בית”ר לסכנין: “כספורטאי, גם כמאמן וגם כשחקן, זה עצוב לי. בסופו של דבר משחקים בשביל האוהדים וקהל צריך לראות את הקבוצה שלו. מגרשים מלאים זו הסיבה שאנחנו שם, חבל שמשחק שיכול להיות מלא עם שני קהלים לא יהיה. אנחנו יודעים שהמשחק הזה נפיץ, חבל שמערבבים פה דברים שהם מעבר לספורט, ובכלל שמתעסקים בכדורגל בדברים מעבר לספורט. בסופו של דבר לא רוצים לגרום לשתי הקבוצות להיפגע או חלילה למישהו להיפגע, נתמודד עם זה לצערי”.

