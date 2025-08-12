רשמית: אור ישראלוב עבר לאשטוריל הפורטוגלית

הפועל תל אביב בונה סגל מעניין מאוד לקראת עונת החזרה שלה לליגת העל, ובינתיים מבלי שהוא סגור זה הספיק כדי לסיים במקום הראשון בבית בגביע הטוטו ולעלות לחצי הגמר. רגע לפני שהבלם הברזילאי צ’יקו מצטרף לסגל של אליניב ברדה, בינתיים בלם אחר עוזב, כשהאדומים הודיעו על העברתו של אור ישראלוב.

הכישרון עובר לאשטוריל, קבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל וירוויח 160 אלף אירו נטו. עבור ישראלוב זה יעד ראשון מעבר לים, והוא הופך להיות ליגיונר אחרי שחתם באמצעות סוכנו עידן בן אבו. המעבר של הבלם בן ה-20 הוא במסגרת השאלה, כאשר לקבוצה הפורטוגלית תהיה אופציית רכישה על השחקן מהפועל תל אביב בסיום העונה הקרובה.

יותר מכך שזו קבוצתו הראשונה של ישראלוב מעבר לים, זו הקבוצה הראשונה שלו שהיא לא הפועל תל אביב. הבלם גדל במחלקת הנוער של האדומים, ופרח בגדול בקמפיין עם אופיר חיים. יש לישראלוב בסך הכל 44 הופעות במדים האדומים של הפועל תל אביב, והוא הספיק בהופעות הללו לכבוש שער אחד, בליגת העל בעונת 2022/23.

אור ישראלוב ועידן בן אבו (פרטי)

סוכנו עידן בן אבו אמר: “ההחתמה של אור ישראלוב היא יוקרתית ומרגשת. אחרי עונה בה מיעט לשחק בליגה השנייה בישראל, אור יוצא בהשאלה לאשטוריל מהליגה הראשונה בפורטוגל. ברצוני להודות, בשמי ובשם אור להפועל תל אביב על שאישרו את המהלך, זה בהחלט לא מובן מאליו. בקיץ שבו ארבעה מיוצגי הסוכנות הופכים לליגיונרים (רועי בן שמעון באלבניה, בר לין באוקראינה, גבי קניקובסקי בפרנצווארוש ואור ישראלוב בפורטוגל), אנחנו ממשיכים במשימות בינלאומיות נוספות”.