מצטרף לאלופת אירופה: זבארני חתם בפ.ס.ז'

הרכש הגדול הבא. אחרי שהחתימה מוקדם יותר השבוע את שוער ליל, לוקאס צ’באלייה, פאריס סן ז’רמן המשיכה במסע החימוש ורגע לפני משחק הסופר קאפ האירופי מול טוטנהאם שייערך מחר, הודיעה הקבוצה הבוקר (שלישי), על צירופו של איליה זבארני.

הבלם בן ה-22, שנחשב למטרה העיקרית של אלופת אירופה, אחריו רדפה במשך יותר מחצי שנה, הגיע מבורנמות’ שתקבל עבורו 63 מיליון אירו. זבארני חתם על חוזה לחמש עונות ומיד עם החתימה על חוזה, נכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון כשהפך לאוקראיני הראשון אי פעם שלובש את מדי הקבוצה.

לאחר החתימה, אמר איליה זבארני: “אני שמח מאוד להצטרף לפאריס סן ז’רמן, המועדון הטוב בעולם, עם הפרויקט הטוב ביותר. אני כאן כדי לתת את כל מה שיש לי על המגרש ואני מחכה להופעת הבכורה שלי ולהכיר את האוהדים”.

איליה זבארני (IMAGO)

גם נשיא המועדון, נאסר אל-חלאייפי, התייחס להצטרפותו: “אנחנו שמחים להמשיך ולחזק את הסגל עם החתמתו של איליה זבארני. איליה הוא שחקן בין לאומי מוכשר ומקצועי. הוא יתרום רבות לכל מה שאנו בונים כאן בטווח הארוך”.

זבארני אמנם רק בתחילת הקריירה שלו, אך הספיק לעבור לא מעט, כשבעונת 2020/21 ערך את הבכורה שלו בבוגרים של דינמו קייב, עבר בינואר 2023 לבורנמות’, במדיה רשם 78 הופעות בפרמייר ליג. באמתחתו גם 49 משחקים במדים הלאומיים.