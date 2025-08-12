יום שלישי, 12.08.2025 שעה 12:07
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
00-00פאריס סן-ז'רמן1
00-00מארסיי2
00-00מונאקו3
00-00ניס4
00-00ליל5
00-00ליון6
00-00שטרסבורג7
00-00לאנס8
00-00ברסט9
00-00טולוז10
00-00אוקזר11
00-00ראן12
00-00נאנט13
00-00אנז'ה14
00-00לה האבר15
00-00לוריין16
00-00פ.צ. פאריס17
00-00מץ18

מצטרף לאלופת אירופה: זבארני חתם בפ.ס.ז'

בלמה בן ה-22 של בורנמות' חתם במדי הקבוצה מעיר האורות תמורת 63 מיליון אירו, כשהוא מצטרף לחמש עונות. יהפוך לשחקן אוקראיני הראשון אי פעם בקבוצה

|
איליה זבארני מוצג בפאריס סן ז'רמן (האתר הרשמי של פ.ס.ז')
איליה זבארני מוצג בפאריס סן ז'רמן (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

הרכש הגדול הבא. אחרי שהחתימה מוקדם יותר השבוע את שוער ליל, לוקאס צ’באלייה, פאריס סן ז’רמן המשיכה במסע החימוש ורגע לפני משחק הסופר קאפ האירופי מול טוטנהאם שייערך מחר, הודיעה הקבוצה הבוקר (שלישי), על צירופו של איליה זבארני.

הבלם בן ה-22, שנחשב למטרה העיקרית של אלופת אירופה, אחריו רדפה במשך יותר מחצי שנה, הגיע מבורנמות’ שתקבל עבורו 63 מיליון אירו. זבארני חתם על חוזה לחמש עונות ומיד עם החתימה על חוזה, נכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון כשהפך לאוקראיני הראשון אי פעם שלובש את מדי הקבוצה.

לאחר החתימה, אמר איליה זבארני: “אני שמח מאוד להצטרף לפאריס סן ז’רמן, המועדון הטוב בעולם, עם הפרויקט הטוב ביותר. אני כאן כדי לתת את כל מה שיש לי על המגרש ואני מחכה להופעת הבכורה שלי ולהכיר את האוהדים”.

איליה זבארני (IMAGO)איליה זבארני (IMAGO)

גם נשיא המועדון, נאסר אל-חלאייפי, התייחס להצטרפותו: “אנחנו שמחים להמשיך ולחזק את הסגל עם החתמתו של איליה זבארני. איליה הוא שחקן בין לאומי מוכשר ומקצועי. הוא יתרום רבות לכל מה שאנו בונים כאן בטווח הארוך”.

זבארני אמנם רק בתחילת הקריירה שלו, אך הספיק לעבור לא מעט, כשבעונת 2020/21 ערך את הבכורה שלו בבוגרים של דינמו קייב, עבר בינואר 2023 לבורנמות’, במדיה רשם 78 הופעות בפרמייר ליג. באמתחתו גם 49 משחקים במדים הלאומיים.

