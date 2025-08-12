"הייתי צריך לוותר על חלק מהמשכורת שלי"

אלברו מוראטה יוצא לדרך חדשה בגיל 32. החלוץ שנפרד מגלאטסראיי שיתף ברשת החברתית שלו מדוע עזב את המועדון הטורקי לאחר שישה חודשים בלבד. החלוץ לא חסך בביקורת קשה, והביע את חוסר שביעות רצונו מההתנהלות של הקבוצה כלפיו.

לאחר שהודה לאוהדי הקבוצה, כתב מוראטה: "לצערי, אני לא יכול לומר את אותו הדבר על החוויה שלי עם המועדון. היו פעמים שבהן המילה שלנו והכבוד לערכים הבסיסיים שלנו לא קוימו. עד הסוף, ההתחייבויות שקיבלנו לא מולאו, עד כדי כך שלא הייתה לי ברירה אלא לוותר על חלק מהמשכורת שלי וזכויות חוזיות אחרות שכבר צברתי באמצעות עבודתי”.

החלוץ הספרדי סיכם: "עבורי, בחיים ובעבודה, ישנם עקרונות שאסור להפר לעולם, כמו כיבוד זכויותיו של כל אדם. אי הכרה ופיצוי על מה שהושג, עבורי, זה בלתי מתקבל על הדעת ומנוגד לערכי ההגינות והמקצועיות שאני מאמין בהם. אני יודע שעניינים אלה לעתים קרובות לא נדונים בגלוי, אבל אני מאמין שנכון לתת לאוהדים הסבר אמיתי על מה שקרה".

כזכור, גלאטסראיי נפרדה אמש (שני) רשמית מאלברו מוראטה, כאשר היעד הבא של החלוץ, ששייך למילאן, יהיה בקומו האיטלקית אליה הוא הצטרף בהשאלה עם סעיף רכישה, כשהיא כבר העבירה אותו בבקרה אך טרם הכריזה על צירופו, כשהספרדי ישחק תחת חברו לשעבר בנבחרת, המאמן ססק פברגאס.