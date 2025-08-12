יום שלישי, 12.08.2025 שעה 12:07
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
31-41קוניאספור1
30-31גלאטסראיי2
30-31גוזטפה3
31-21סמסונספור4
31-21אנטליהספור5
30-11טרבזונספור6
00-00פנרבחצ'ה7
00-00בשיקטאש8
00-00בשאקשהיר9
00-00אלאניספור10
00-00קייסריספור11
00-00פתיח קארגומרוק12
02-11קסימפשה13
02-11גנצ'לרבירליג'י14
01-01קוצ'איליספור15
04-11איופספור16
03-01ריזספור17
03-01גאזישיר גאזיינטפ18

"הייתי צריך לוותר על חלק מהמשכורת שלי"

דרך חשבון האינסטגרם שלו, אלברו מוראטה נפרד מגלאטסראיי, מתח ביקורת והסביר מה גרם לו לעזוב את המועדון הטורקי: "יש עקרונות שלעולם אסור להפר"

|
אלברו מוראטה (IMAGO)
אלברו מוראטה (IMAGO)

אלברו מוראטה יוצא לדרך חדשה בגיל 32. החלוץ שנפרד מגלאטסראיי שיתף ברשת החברתית שלו מדוע עזב את המועדון הטורקי לאחר שישה חודשים בלבד. החלוץ לא חסך בביקורת קשה, והביע את חוסר שביעות רצונו מההתנהלות של הקבוצה כלפיו.

לאחר שהודה לאוהדי הקבוצה, כתב מוראטה: "לצערי, אני לא יכול לומר את אותו הדבר על החוויה שלי עם המועדון. היו פעמים שבהן המילה שלנו והכבוד לערכים הבסיסיים שלנו לא קוימו. עד הסוף, ההתחייבויות שקיבלנו לא מולאו, עד כדי כך שלא הייתה לי ברירה אלא לוותר על חלק מהמשכורת שלי וזכויות חוזיות אחרות שכבר צברתי באמצעות עבודתי”.

החלוץ הספרדי סיכם: "עבורי, בחיים ובעבודה, ישנם עקרונות שאסור להפר לעולם, כמו כיבוד זכויותיו של כל אדם. אי הכרה ופיצוי על מה שהושג, עבורי, זה בלתי מתקבל על הדעת ומנוגד לערכי ההגינות והמקצועיות שאני מאמין בהם. אני יודע שעניינים אלה לעתים קרובות לא נדונים בגלוי, אבל אני מאמין שנכון לתת לאוהדים הסבר אמיתי על מה שקרה".

כזכור, גלאטסראיי נפרדה אמש (שני) רשמית מאלברו מוראטה, כאשר היעד הבא של החלוץ, ששייך למילאן, יהיה בקומו האיטלקית אליה הוא הצטרף בהשאלה עם סעיף רכישה, כשהיא כבר העבירה אותו בבקרה אך טרם הכריזה על צירופו, כשהספרדי ישחק תחת חברו לשעבר בנבחרת, המאמן ססק פברגאס.

