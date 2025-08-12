בית"ר ירושלים במו"מ עם הבלם תומאש ריביירו

בבית”ר ירושלים מתכוננים לגומלין מול ריגה הלטבית במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. ירדן שועה הצליח להתאמן היום (שלישי), אך לא בצורה מלאה, כשהוא שומר על עצמו בכדי לא להחמיר את הפציעה ממנה הוא סובל ברגל. גם דור מיכה עלה לדשא לאימון הבוקר ובעיקר התאמן עם הפיזיותרפיסט של הקבוצה בצידי המגרש, כשבקבוצה יעשו את כל המאמצים כדי שהשניים יוכלו לשחק בחמישי.

במקביל, בית"ר מנהלת מו"מ עם הבלם הפורטוגלי תומאש ריביירו, ששיחק בעונה החולפת בליגה הפורטוגלית הראשונה. בבירה הגדירו את הסטטוס עם הבלמים: "אנחנו בשיחות איתו, ישנם פערים, עושים מאמצים לסגור". הפערים הם על אורך החוזה כשהשחקן דורש חוזה לשנתיים עם שכר של 350 אלף אירו, בעוד הירושלמים מעוניינים בחוזה לעונה אחת עם אופציה.

השיחות עם הבלם ימשיכו גם בימים הקרובים בניסיון לקדם את הצטרפותו לבית"ר, לריביירו הצעות נוספות, אחת מהן מקבוצה ברומניה, אך בבית"ר מאמינים כי יצליחו לגשר על הפערים והוא יחתום בירושלים.

תומאש ריביירו (IMAGO)

היום אחרי הצהריים בית"ר תמריא לבוקרשט, ומחר תקיים את האימון המסכם לקראת המפגש מול ריגה. עומר אצילי יחזור להרכב הפותח, גם סילבה קאני ייכלל בסגל הקבוצה. כזכור, השניים לא היו בסגל הקבוצה למשחק הראשון מול ריגה.