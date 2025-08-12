יום שלישי, 12.08.2025 שעה 21:42
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

מחצית ראשונה: פרנצווארוש - לודוגורץ 0:0

מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי: קצב טוב. קניקובסקי וחבריו נכנסו למשחק, כשמקרקיס פספס מקרוב. קאיו נגח לידיים של דיבוש מנגד. מי תעלה שלב?

|
אוליבייה ורדון (IMAGO)
אוליבייה ורדון (IMAGO)

פרנצווארוש פוגשת בשעה זו את לודוגורץ במסגרת גומלין הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. במשחק הראשון ביניהן, אותו אירחה אלופת בולגריה, הקבוצות נפרדו ב-0:0 וגבי קניקובסקי פתח בהרכב של ההונגרים ושיחק כ-80 דקות.

אלופת הונגריה מגיעה למשחק כאמור עם הרכש הטרי גבי קניקובסקי וללא מוחמד אבו פאני, שצפוי לעזוב הקיץ ולא נכלל בסגל. תחת המאמן רובי קין, פרנצווארוש ממוקמת במקום הראשון בליגה המקומית לאחר שלושה מחזורים, כשביניהם השיגה ניצחון במשחק הבכורה של הישראלי, בו גם כבש.

מנגד, אלופת בולגריה מגיעה למשחק עם מאזן של ארבעה ניצחונות בארבעת מחזורי הפתיחה בליגה המקומית. במסגרת האירופית, קבוצתו החדשה של עידן נחמיאס הגיעה לשלב זה לאחר שבשני השלבים הקודמים הצליחה להכריע את המאבקים רק לאחר הארכה, כשעברה את דינמו מינסק ולאחר מכן את רייקה.

מחצית ראשונה:

דקה 6 – כדור חופשי שעלה לרחבה הגיע לראשו של צ’וצ’ב, שמקרוב נגח פנימה, אך הדגל הורם והשער נפסל.

דקה 10 – הגבהה לרחבה הגיעה אל קאיו שנגח חלש לידיים של דיבוש.

דקה 20 – כדור ארוך נשלח אל מקרקיס שהשתלט נהדר, ביצע מהלך אישי יפה, חדר לרחבה ובעט כדור חזק למסגרת, אך נבלם והכדור יצא לקרן.

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוש, טון רמאקרס, סטפן גרטנמאן, גבור סאליי, קבריילס מקרקיס, קאלום אודובדה, בנסה אוטבוס, אלכס תות’, גבי קניקובסקי, לני ג’וספ, ברנבס וארגה.

הרכב לודוגורץ: הנדריק בונמאן, אוליבייה ורדון, אדווין קוטולוס, סון, אנטון נדיאלקוב, דיורוי דואטרה, פילפ קלוק, איביילו צ’וצ’ב, אריק מרכוס, קאיו וידאל, איבס אריק ביל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */