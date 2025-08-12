מחצית ראשונה: פרנצווארוש - לודוגורץ 0:0

פרנצווארוש פוגשת בשעה זו את לודוגורץ במסגרת גומלין הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. במשחק הראשון ביניהן, אותו אירחה אלופת בולגריה, הקבוצות נפרדו ב-0:0 וגבי קניקובסקי פתח בהרכב של ההונגרים ושיחק כ-80 דקות.

אלופת הונגריה מגיעה למשחק כאמור עם הרכש הטרי גבי קניקובסקי וללא מוחמד אבו פאני, שצפוי לעזוב הקיץ ולא נכלל בסגל. תחת המאמן רובי קין, פרנצווארוש ממוקמת במקום הראשון בליגה המקומית לאחר שלושה מחזורים, כשביניהם השיגה ניצחון במשחק הבכורה של הישראלי, בו גם כבש.

מנגד, אלופת בולגריה מגיעה למשחק עם מאזן של ארבעה ניצחונות בארבעת מחזורי הפתיחה בליגה המקומית. במסגרת האירופית, קבוצתו החדשה של עידן נחמיאס הגיעה לשלב זה לאחר שבשני השלבים הקודמים הצליחה להכריע את המאבקים רק לאחר הארכה, כשעברה את דינמו מינסק ולאחר מכן את רייקה.

מחצית ראשונה:

דקה 6 – כדור חופשי שעלה לרחבה הגיע לראשו של צ’וצ’ב, שמקרוב נגח פנימה, אך הדגל הורם והשער נפסל.

דקה 10 – הגבהה לרחבה הגיעה אל קאיו שנגח חלש לידיים של דיבוש.

דקה 20 – כדור ארוך נשלח אל מקרקיס שהשתלט נהדר, ביצע מהלך אישי יפה, חדר לרחבה ובעט כדור חזק למסגרת, אך נבלם והכדור יצא לקרן.

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוש, טון רמאקרס, סטפן גרטנמאן, גבור סאליי, קבריילס מקרקיס, קאלום אודובדה, בנסה אוטבוס, אלכס תות’, גבי קניקובסקי, לני ג’וספ, ברנבס וארגה.

הרכב לודוגורץ: הנדריק בונמאן, אוליבייה ורדון, אדווין קוטולוס, סון, אנטון נדיאלקוב, דיורוי דואטרה, פילפ קלוק, איביילו צ’וצ’ב, אריק מרכוס, קאיו וידאל, איבס אריק ביל.