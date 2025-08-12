יום שלישי, 12.08.2025 שעה 10:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אחרי שהרשים נגד הפועל: קימבידי חתם באשדוד

לאחר ההופעה הטובה בשבת נגד האדומים מתל אביב, הקשר בן ה-23 חתם בהשאלה לעונה אחת, כשלקבוצה מעיר הנמל קיימת אופציית רכישה. וגם: סוגיית באטום

|
קארים קימבידי במדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
קארים קימבידי במדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

במ.ס. אשדוד מצאו את החיזוק לקישור. קארים קימבידי, קשר קונגולזי בן 23, חתם על חוזה בקבוצה. ההחלטה לצרפו התקבלה לאחר ההופעה הטובה שלו בשבת נגד בבלומפילד, במחזור הסיום של שלב הבתים בגביע הטוטו מול הפועל תל אביב, בו שותף על תקן נבחן זר.

קימבידי כאמור מגיע לישראל מדרום אפריקה, שם שיחק באורלנדו פיירטס, ובעבר השתייך לנבחרות הצעירות של קונגו. באשדוד בטוחים שהוא יביא לקישור הרבה פיזיות ויצירתיות, כפי שהראה בצורה מרשימה במוצאי שבת.

מבחינת אשדוד, מדובר בהשאלה לעונה הקרובה עם אופציית רכישה בסיומה. בנוסף, קימבידי כבר סגר את תנאיו לשלוש השנים שלאחר מכן, במקרה שאשדוד תבחר לרכוש אותו. 

חיים סילבס. קיבל חיזוק למרכז המגרש (ראובן שוורץ)חיים סילבס. קיבל חיזוק למרכז המגרש (ראובן שוורץ)

בעיר הנמל מאמינים כי קימבידי ישתלב במהרה ויהפוך לאחד השחקנים המרכזיים בסגל של חיים סילבס. באשדוד ממשיכים לחפש חיזוקים לקבוצה ואחת המטרות כעת היא לצרף חלוץ במקום ז'אן פלורן באטום הקמרוני שביטל חד צדדית את הסיכום בקבוצה ולא יגיע נכון לרגע זה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */