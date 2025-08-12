איסאק מתעקש לא לשחק בניוקאסל גם אם יישאר

אלכסנדר איסאק נחוש שלא ללבוש שוב את מדי ניוקאסל, גם אם חלון ההעברות ייסגר והוא יישאר במועדון, כך דווח ב’אתלטיק’. החלוץ השבדי בן ה-25 רואה את פרק הקריירה שלו בסט. ג'יימס פארק כסגור, ואין לו כל רצון להשתלב מחדש בסגל של אדי האו.

הדיווח טוען כי איסאק כבר קיבל את ההחלטה הזו בעונה שעברה, לאחר שבקיץ נאמר לו שלא יוצע לו חוזה חדש בשלב זה, בשל מגבלות הפייר פליי הפיננסי, אף על פי שחוזהו הנוכחי נמשך עד 2028. לדבריו, היה ברור מבחינתו שזו תהיה עונתו האחרונה במועדון. בניוקאסל יש מי שמכחישים שהשחקן הצהיר זאת במפורש, וטוענים כי הוא התכוון לדון בעתידו ובחוזה חדש רק לאחר סיום עונת 2024/25.

איסאק תרם משמעותית להצלחת הקבוצה בעונה החולפת, כולל זכייה בגביע הליגה האנגלי והעפלה לליגת האלופות. כשבועיים לפני סיום העונה, הוא הודיע לאדי האו על רצונו לעזוב, וחזר על כך בשיחה נוספת עם המאמן לפני שטס לשבדיה לאחר ההפסד במחזור הסיום לאברטון.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

החלוץ לא שותף כלל במשחקי ההכנה הקיץ, על רקע ההתעניינות המתמשכת של ליברפול, שהגישה בתחילת אוגוסט הצעה בגובה 110 מיליון ליש”ט, שנדחתה. על פי ההערכות, עמדת ניוקאסל עשויה להשתנות אם תגיע הצעה הקרובה יותר ל-150 מיליון ליש”ט, ובמקביל תימצא מחליף ראוי בשוק ההעברות.

הדיווח מוסיף כי ליברפול נותרה ממוקדת בהבאתו של איסאק, ואילו השחקן עצמו ממקד את מאמציו ומחשבותיו במעבר לאנפילד. במשחק הליגה הקרוב מול אסטון וילה, הציפייה היא שאיסאק כלל לא ייכלל בסגל, בעוד עתידו נותר פתוח, אך מבחינתו, הדרך חזרה לניוקאסל כבר איננה קיימת.