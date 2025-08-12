מדליית כסף לקרולין טביב בטורניר בטניס שולחן

אחרי שזכתה במדליית זהב בטורניר הפיוצ'ר שהתקיים בשבוע שעבר בוושינגטון, זכתה קרולין טביב במדליית הכסף בטורניר עלית בטניס שולחן שהתקיים באותו אתר.

קרולין נוצחה בגמר על ידי המדורגת 1 בעולם, ההודית בהבינה פטאל, בתוצאה 3:0. קודם לכן, בשלב חצי הגמר גברה טביב על הקוריאנית המדורגת 2 בעולם בתוצאה 1:3.

קרולין, חברת ספיבק אילן רמת גן, הגיעה לוושינגטון כשהיא מדורגת 6 בעולם (בקלאס 5) ומסיימת את שני הטורנירים כשהיא מטפסת למעלה וכעת מדורגת שלישית בעולם.

יהונתן לוי, (קלאס 8) גם הוא ממועדון ספיבק רמת גן, סיים את טורניר העלית בשלב שמינית הגמר. יהונתן צבר בשני הטורנירים בארה"ב 135 נקודות דירוג המקדמות אותו מן המקום ה-57 לעבר הטופ 50 העולמי. מאמנו של יהונתן הוא עידן לוי.