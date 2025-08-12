יום שלישי, 12.08.2025 שעה 16:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אלקמאר ו-ווסלי פטאצ'י: הסיפור מאחורי הקלעים

חשיפת "שיחת היום": ההצעה של ההולנדים עדיין לא שודרגה, בצד של הברזילאי מחכים, אך גם פועלים בזהירות בעקבות חוב של סנטוס כלפי השחקן. כל הפרטים

|
ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת
ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מה יעלה בעתידו של ווסלי פטאצ'י במכבי תל אביב? בתכנית "שיחת היום" חשפנו היום (שלישי) את הסיפור האמיתי. למעשה, כבר למעלה מחודש שיש הצעה עומדת מצד אלקמאר ההולנדית על פטאצ'י, בגובה של 5 מיליון אירו ו-20% ממכירה עתידית, כפי שכבר פורסם ב-ONE עוד בחודש שעבר, כאשר ההולנדים לא מרפים ובעצם קיבלו דחיפה נוספת בימים האחרונים. 

העניין בפטאצ'י החל אחרי מכירתו של ג'יידן אדאיי לקומו האיטלקית ב-14 מיליון אירו, כאשר ההולנדים בנו על הברזילאי שישתלב ברוטציה של הקבוצה לצידו של ארנסט פוקו. יחד עם זאת, הם לא הרגישו צורך "להשתגע" במשא ומתן ולהציע מספר גבוה יותר כי הרגישו שהם יכולים אולי למצוא שחקן אחר במספרים האלה. אולם, באמצע השבוע שעבר, באייר לברקוזן הפעילה את סעיף השחרור של פוקו במפתיע וכך אלקמאר נותרה בלי שני שחקני הכנף הבכירים שלה בצד ימין. 

כתוצאה מכך, לנציגו של פטאצ'י הועברו מסרים כי הם ישדרגו את ההצעה שלהם עבורו בקרוב, כאשר ההערכה הייתה שתגיע הצעה בגובה של 7 מיליון אירו על השחקן לצד אחוזים עתידיים, בזמן שמכבי ת"א עומדת על דרישתה לקבל לפחות 8 מיליון אירו ואחוזים גבוהים ממכירה עתידית של השחקן. הצורך של אלקמאר הפך מהותי יותר כי היא זקוקה כעת לשני שחקני כנף חדשים, וזאת אחרי שאת כוכב הקבוצה, רובן ואן בומל, שמשחק בכנף הנגדית ונמכר ב-16 מיליון אירו לפ.ס.וו איינדהובן, הם כבר החליפו באיסאק ינסן מוויבורג מהליגה הדנית. 

ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אולם, ההצעה המשודרגת על פטאצ'י עוד לא הגיעה, ובצד של השחקן בכל מקרה מנסים לשמור את כל ההתנהלות בחשאיות. לצד הדרישה של מכבי ת"א שהיא דרישה גבוהה, אירוע נוסף שעומד ומשפיע על העסקה הוא חוב כספי גבוה מאוד של סנטוס כלפי השחקן וסוכנו, חוב של כמה מאות אלפי אירו, שהם היו צריכים לקבל כאשר הוא נמכר למכבי ת"א בקיץ שעבר ב-1.6 מיליון דולר. סנטוס עד לרגע זה מעכבת את החוב, והחשש בצד של פטאצ'י היה שאם הברזילאים יבינו שאלקמאר ומכבי ת"א מתקרבות לעסקה, הם יחליטו שלא לשלם בכלל את הכסף לשחקן. 

זאת אמרת, ישנו תרחיש אפשרי שפטאצ'י, כדי לעבור לקבוצה אחרת הקיץ, בין אם אלקמאר או כל אחת אחרת, יצטרך להגיע למצב שמאלצים אותו לוותר על החוב הכספי שלו לסנטוס, ועל כן המו"מ בנוגע אליו הוא בעייתי מכל הכיוונים. השחקן, יש לציין, רוצה לעבור לאלקמאר. הוא מאמין - בטח אחרי מכירתו של פוקו - שהוא יכול לקבל שם המון דקות משחק העונה ולבצע קפיצת מדרגה משמעותית בקריירה שלו. מנגד, מיץ' גולדהאר עד כה לא הסכים למכור אותו, אך באם ישנה את דעתו, סביר להניח שזה יקרה רק אחרי שמכבי ת"א תסיים את הפלייאוף האירופי שלה. 

מיץמיץ' גולדהאר לפני פתיחת המשחק (אופיר מגדל)

אגב, במהלך המו"מ עם מכבי ת"א שנמשך כבר מעל לחודשיים, אלקמאר גם העבירה מסרים לסוכנו של השחקן כי היא תהיה מוכנה להמתין עד לסיום שלב הפלייאוף באירופה ובעצם לקלוט את פטאצ'י ממש בסמוך לסיום החלון כדי שמכבי ת"א גם תוכל לעמוד במשימות שלה לקיץ, וגם יהיה לה מספיק זמן להחתים מחליף שיוכל להגיע בסמוך לעזיבתו של הברזילאי. אחת הסיבות שבמכבי ת"א לא התרגשו מכך, היא העובדה שמאוד לא פשוט להביא שחקנים בקליבר גבוה שיכולים להיכנס מיידית לנעליו במציאות הנוכחית של המלחמה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */