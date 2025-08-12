אלקמאר ו-ווסלי פטאצ'י: הסיפור מאחורי הקלעים

מה יעלה בעתידו של ווסלי פטאצ'י במכבי תל אביב? בתכנית "שיחת היום" חשפנו היום (שלישי) את הסיפור האמיתי. למעשה, כבר למעלה מחודש שיש הצעה עומדת מצד אלקמאר ההולנדית על פטאצ'י, בגובה של 5 מיליון אירו ו-20% ממכירה עתידית, כפי שכבר פורסם ב-ONE עוד בחודש שעבר, כאשר ההולנדים לא מרפים ובעצם קיבלו דחיפה נוספת בימים האחרונים.

העניין בפטאצ'י החל אחרי מכירתו של ג'יידן אדאיי לקומו האיטלקית ב-14 מיליון אירו, כאשר ההולנדים בנו על הברזילאי שישתלב ברוטציה של הקבוצה לצידו של ארנסט פוקו. יחד עם זאת, הם לא הרגישו צורך "להשתגע" במשא ומתן ולהציע מספר גבוה יותר כי הרגישו שהם יכולים אולי למצוא שחקן אחר במספרים האלה. אולם, באמצע השבוע שעבר, באייר לברקוזן הפעילה את סעיף השחרור של פוקו במפתיע וכך אלקמאר נותרה בלי שני שחקני הכנף הבכירים שלה בצד ימין.

כתוצאה מכך, לנציגו של פטאצ'י הועברו מסרים כי הם ישדרגו את ההצעה שלהם עבורו בקרוב, כאשר ההערכה הייתה שתגיע הצעה בגובה של 7 מיליון אירו על השחקן לצד אחוזים עתידיים, בזמן שמכבי ת"א עומדת על דרישתה לקבל לפחות 8 מיליון אירו ואחוזים גבוהים ממכירה עתידית של השחקן. הצורך של אלקמאר הפך מהותי יותר כי היא זקוקה כעת לשני שחקני כנף חדשים, וזאת אחרי שאת כוכב הקבוצה, רובן ואן בומל, שמשחק בכנף הנגדית ונמכר ב-16 מיליון אירו לפ.ס.וו איינדהובן, הם כבר החליפו באיסאק ינסן מוויבורג מהליגה הדנית.

ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אולם, ההצעה המשודרגת על פטאצ'י עוד לא הגיעה, ובצד של השחקן בכל מקרה מנסים לשמור את כל ההתנהלות בחשאיות. לצד הדרישה של מכבי ת"א שהיא דרישה גבוהה, אירוע נוסף שעומד ומשפיע על העסקה הוא חוב כספי גבוה מאוד של סנטוס כלפי השחקן וסוכנו, חוב של כמה מאות אלפי אירו, שהם היו צריכים לקבל כאשר הוא נמכר למכבי ת"א בקיץ שעבר ב-1.6 מיליון דולר. סנטוס עד לרגע זה מעכבת את החוב, והחשש בצד של פטאצ'י היה שאם הברזילאים יבינו שאלקמאר ומכבי ת"א מתקרבות לעסקה, הם יחליטו שלא לשלם בכלל את הכסף לשחקן.

זאת אמרת, ישנו תרחיש אפשרי שפטאצ'י, כדי לעבור לקבוצה אחרת הקיץ, בין אם אלקמאר או כל אחת אחרת, יצטרך להגיע למצב שמאלצים אותו לוותר על החוב הכספי שלו לסנטוס, ועל כן המו"מ בנוגע אליו הוא בעייתי מכל הכיוונים. השחקן, יש לציין, רוצה לעבור לאלקמאר. הוא מאמין - בטח אחרי מכירתו של פוקו - שהוא יכול לקבל שם המון דקות משחק העונה ולבצע קפיצת מדרגה משמעותית בקריירה שלו. מנגד, מיץ' גולדהאר עד כה לא הסכים למכור אותו, אך באם ישנה את דעתו, סביר להניח שזה יקרה רק אחרי שמכבי ת"א תסיים את הפלייאוף האירופי שלה.

מיץ' גולדהאר לפני פתיחת המשחק (אופיר מגדל)

אגב, במהלך המו"מ עם מכבי ת"א שנמשך כבר מעל לחודשיים, אלקמאר גם העבירה מסרים לסוכנו של השחקן כי היא תהיה מוכנה להמתין עד לסיום שלב הפלייאוף באירופה ובעצם לקלוט את פטאצ'י ממש בסמוך לסיום החלון כדי שמכבי ת"א גם תוכל לעמוד במשימות שלה לקיץ, וגם יהיה לה מספיק זמן להחתים מחליף שיוכל להגיע בסמוך לעזיבתו של הברזילאי. אחת הסיבות שבמכבי ת"א לא התרגשו מכך, היא העובדה שמאוד לא פשוט להביא שחקנים בקליבר גבוה שיכולים להיכנס מיידית לנעליו במציאות הנוכחית של המלחמה.