כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הזר השלישי? לירוי מונדזנגה בדרך לראשון לציון

הכתומים מעיר היין קרובים לצרף את הזר האחרון לסגל של דוד מארטן, כאשר שחקן ההתקפה של מכבי בני ריינה קרוב להצטרף. כבש 4 שערים תחת מימר אשתקד

|
לירוי מונדזנגה עם הכדור (חג'אג' רחאל)
לירוי מונדזנגה עם הכדור (חג'אג' רחאל)

הפועל ראשון לציון היא אחת הקבוצות היותר מסקרנות בליגה הלאומית העונה. הקבוצה של דוד מארטן תתמודד בהמשך השבוע בחצי גמר גביע הטוטו ללאומית מול מ.ס קריית ים, אך בינתיים היא בדרך להמשיך ולבנות את הסגל, וקרובה לחיזוק מעניין.

ל-ONE נודע ששחקן ההתקפה של מכבי בני ריינה, לירוי מונדזנגה, בדרך לקבוצה מעיר היין וצפוי להיות הזר השלישי של המועדון אחרי הקשר ג’וניור טראורה ושחקן ההתקפה אוצ’ה אוצ’ווצ’י, מה שאומר שמארטן סגר את הסגל בכל מה שקשור לזרים לעונה הקרובה.

מונדזנגה הגיע למכבי בני ריינה בקיץ הקודם על ידי המאמן שרון מימר ובעונה הזו הוא כבש שער אחד בליגה, עוד שניים בגביע המדינה, עוד אחד בגביע הטוטו ובסך הכל היה חלק מעונה מצוינת עם הצפוניים שכללה חצי גמר גביע המדינה, והמסע הזה נעצר בחצי הגמר מול בית”ר ירושלים.

הוספת תגובה



