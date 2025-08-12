"מוסר חד צדדי, סלאח התעלם מהטבח של חמאס"

מוחמד סלאח, כוכב ליברפול, מצא את עצמו השבוע במרכז מחלוקת פוליטית-תקשורתית, לאחר שתקף את אופ"א על פרסום מחווה לזכרו של סולימאן אל־עובייד, כדורגלן פלסטיני שכונה "פלה הפלסטיני" ולפי התאחדות הכדורגל הפלסטינית נהרג בעזה בשבוע שעבר. סלאח כתב ברשתות: "האם תוכלו לספר לנו איך הוא מת, איפה ולמה?", פוסט שזכה ליותר מ־112 מיליון צפיות. לצדו, פרשן BBC לשעבר גארי ליניקר הצטרף לביקורת, ברמיזה שמות אל עובייד קשור ישירות לפעילות צה"ל, אך השניים נתקלו הפעם גם בקולות נגד מהתקשורת הבריטית.

בטור נוקב שפרסם אוליבר בראון ב"טלגרף", נטען כי ההתבטאות של ליניקר היא בחירה שגויה ומנותקת. "אם כבר מדברים על 'קונספירציית שתיקה', הרי שביום שבו 1,195 ישראלים נטבחו ב-7 באוקטובר 2023, 'המצפון המוסרי של הכדורגל' לא מצא לנכון לומר דבר, פרט לציוץ על כך שטוטנהאם בפסגת הטבלה", כתב בראון. לדבריו, הדרישה מאופ"א לפרט את נסיבות מותו של אל עובייד נראית לכל היותר נאיבית, ולכל הפחות צינית בחוסר העקביות שלה.

בראון הזכיר כי מבחינה פורמלית, אופ"א כלל אינה מחויבת להתייחס לנושא, שכן פלסטין שייכת להתאחדות האסיאתית. לעומת זאת, הוא ציין, רצח כדורגלן העבר ליאור אסולין בפסטיבל נובה, אירוע שבוצע בשטח ישראל, חברה מלאה באופ"א, חלף ללא כל התייחסות מצדה, למרות שאסולין השתתף בעבר במסגרותיה. "674 ימים חלפו מאז, ואלכסנדר צ'פרין לא אמר מילה, וגם ליניקר לא", הוסיף.

הלווייתו של ליאור אסולין ז"ל (רדאד ג'בארה)

גם סלאח ספג ביקורת אישית: "בסרטון שפרסם ימים ספורים אחרי הטבח, הוא לא הזכיר את ישראל כלל, אלא דיבר רק על תגובתה ועל הצורך בפתיחת מסדרון הומניטרי לעזה", כתב בראון. "יש שיטענו שכעסו צריך להיות מופנה קודם כל כלפי ממשלת מצרים, מדינתו, שסוגרת בעקשנות את מעבר רפיח בפני פלסטינים פצועים, מחשש שישראל לא תאפשר את חזרתם. אולי במקום להעלות הצהרות ריקות ברשתות, עליו להתמודד עם הגישה הזו בבית".

לסיכום, בראון האשים את סלאח וליניקר ב"מוסר חד צדדי" שאינו עקבי ואינו אמין: "קשה לקחת ברצינות את מי שמציג עצמו כמצפן מוסרי, כשאתה מתעלם לחלוטין מרצח כדורגלן ישראלי ומהטבח ההמוני ביהודים שהצית את כל הסבב הנוכחי".