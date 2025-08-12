חיזוק משמעותי: גריליש הושאל רשמית לאברטון

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# לאחר שסיים את דרכו באתלטיקו מדריד, הקשר הבלגי, אקסל ויטסל, מצא יעד חדש בספרד, כאשר ג’ירונה הודיעה על החתמתו לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

# עכשיו זה רשמי. אברטון הודיעה על צירופו של ג’ק גריליש בהשאלה ממנצ’סטר סיטי. האנגלי יושאל עד תום העונה כשהכחולים יחזיקו באופציית רכישה בגובה של 50 מיליון ליש”ט.

ג'ק גריליש. יחזור לעצמו באברטון? (רויטרס)

# קומו האיטלקית הכריזה רשמית על צירופו של אלברו מוראטה. הוא נחת בקבוצה מהסרייה א’ בהשאלה עם חובת רכישה, קיבל את המספר 7 ויודרך על ידי חברו בנבחרת ספרד לשעבר – ססק פברגאס.

אלברו מוראטה (רויטרס)

# הרכש הגדול של פאריס סן ז’רמן הגיע. אחרי מרדף ארוך, הצרפתים הצליחו להשיג את המטרה הראשית שלה, כשאיליה זבארני הצטרף לקבוצה.

איליה זבארני (IMAGO)

# רכש כפול לבאייר לברקוזן. סגנית האלופה הגרמנית שמחדשת את פניה הקיץ, הודיעה על צירופו של הקיצוני בן ה-21, ארנסט פוקו, שמצטרף מאלקמאר תמורת 10 מיליון אירו עד 2030. גם שוערה המחליף של ר.ב לייפציג, יאניס בלאסוויץ’ בן ה-34 חתם בשורות המועדון.

ארנסט פוקו נפרד מהקהל של אלקמאר (IMAGO)

דיווחים חמים

# בלם חדש לאלופת אנגליה? העיתונאי המוערך דיווד אורנשטיין מדווח כי ליברפול פתחו בשיחות עם קריסטל פאלאס לגבי מארק גואהי. אחרי שהבלם האנגלי עזר לנשרים לזכות במגן הקהילה מול ליברפול בראשון האחרון, הם עושים כעת מאמצים להחתימו, כשכבר סוכמו הפרטים האישיים עם השחקן. לגואהי חוזה עד 2026, מה שעשוי להקל על המאמצים של הקבוצה של סלוט לזכות בשירותיו.

מארק גואהי מניף את מגן הקהילה (רויטרס)

# אחרי שפורסם שסאביניו לא צפוי להישאר בסיטי, כעת באנגליה מדווחים שהתכולים ידרשו עליו כ-60 מיליון אירו והפייבוריטית לקלוט את הקיצוני היא טוטנהאם. התרנגולים צפויים להיענות לדרישות הכלכליות של הברזילאי, ושוקלים בחיוב להציע את 60 המיליון שסיטי רוצה.

סאביניו (רויטרס)

# אלחנדרו גראנצ’ו ממשיך להתקרב לצ’לסי. הקיצוני כבר סיכם את כל תנאיו אצל הבלוז, ובימים האחרונים השיחות עם יונייטד קיבלו תאוצה. פבריציו רשם: “הארגנטינאי צפוי להיות שחקנה של צ’לסי בעונה הקרובה”.

אלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

# טוטנהאם לא עוצרת ורוצה גם את שחקן הכנף של קריסטל פאלאס ונבחרת אנגליה, אברצ’י אזה, על מנת שייכנס לנעליו של יון מין סון שעזב לארצות הברית. לפי פבריציו רומאנו, השחקן מעוניין לעבור לתרנגולים ודוחף להשלמת העסקה.

אברצ'י אזה (רויטרס)

# באייר לברקוזן כבר הביאה בלם מליברפול בדמות ג’ארל קוואנסה, וכעת היא רוצה להשלים חלק אחורי עם שחקן ששיחק ביונייטד עד לאחרונה. סגנית אלופת גרמניה רוצה את ויקטור לינדלוף, שסיים חוזה אצל השדים האדומים ורשאי לחתום בחינם היכן שירצה.

ויקטור לינדלוף חוגג (רויטרס)

# היום יושלם מעבר של שחקן מילאן לאברדין, וקוראים לו מרקו לאזטיץ’. כן, הסרבי הוא אחיינו של לא אחר מאשר מאמן מכבי ת”א, והוא בגיל 21 עובר לסקוטלנד כשנותרו פרטים קטנים ואחרונים.