ביקורת על אייאקס: רכשה 2 ילדים קטנים בלי גוף

החתימה של אוסקר גלוך באייאקס אמנם עוררה עניין רב בקרב אוהדי הקבוצה והתקשורת הישראלית, אך בהולנד היא זכתה גם למנה גדושה של ביקורת. פרשן ‘ESPN’ קנת’ פרס, ששיחק בעבר באייאקס ובפ.ס.וו איינדהובן, הטיל ספק בהחלטת המועדון להשקיע סכומים גבוהים בשני שחקנים צעירים, גלוך וראול מורו, שעלו יחדיו למועדון יותר מ-25 מיליון אירו.

לדברי פרס, הבעיה המרכזית היא הפיזיות של הצמד. "שני ילדים קטנים, בלי גוף", הוא תיאר, כשהוא מדגיש את גובהם, מורו 1.69 מטר וגלוך גבוה ממנו בסנטימטר אחד בלבד. "כשרואים לאן הכדורגל המודרני הולך מבחינה פיזית, ובמיוחד אם המטרה היא למכור בעתיד שחקנים לפרמייר ליג, מפתיע אותי מאוד שקונים שחקנים כאלה".

פרס אף השווה את המצב לשחקני עבר של אייאקס, כשניקולאס לודיירו (1.73 מטר) שימש דוגמה לשחקן נמוך אך מוצק, בדומה לווסלי סניידר. "אני לא מתכוון לשמן, אלא לחזק ואיתן", הוא הסביר. "מורו וגלוך? הם נראים כאילו הגיעו ישר ממחלקת הנוער דה טוקומסט. זה מדהים בעיניי שקבוצות עדיין רוכשות שחקנים קלי משקל כאלה".

אוסקר גלוך (IMAGO)

הדני אף תהה אם גלוך ומורו מספיק טובים כדי לפצות על החיסרון הפיזי. "כדי להצליח ברמות הגבוהות, אם אתה לא ברמה של סניידר, אתה חייב להביא משהו אחר, בעיקר מבנה גוף שיכול לעמוד בעומס", אמר. "האם הם באמת טובים עד כדי כך? אני ממש לא בטוח".

כך, לצד ההתרגשות סביב המעבר של גלוך למועדון ההולנדי היוקרתי, נראה שכבר עכשיו עליו להתמודד לא רק עם אתגר מקצועי חדש, אלא גם עם ספקנות וביקורת מצד פרשני הכדורגל המקומיים.