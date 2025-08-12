יום שני, 17.11.2025 שעה 07:26
הסכום שברצלונה תקבל על משחק הליגה במיאמי

אם אופ״א ופיפ״א לא יחזרו בהן, הבלאוגרנה ישחקו את המחזור ה-17 בליגה באצטדיון הארד רוק בארצות הברית מול ויאריאל ויקבלו סכום של 5-6 מיליון אירו

|
לאמין ימאל מול ויאריאל (IMAGO)
לאמין ימאל מול ויאריאל (IMAGO)

משחק המחזור ה-17 של לה ליגה בין ויאריאל לברצלונה, אם הכל ילך כשורה, יתקיים באצטדיון הארד רוק במיאמי. בעקבות דיון בישיבת הנהלת ההתאחדות הספרדית לכדורגל ביום שני, ההצעה אושרה והבקשה הוגשה לאופ״א, כשפיפ״א אישרה לאחר מכן שהמשחק ייערך בארצות הברית ב-20 בדצמבר, לפני הפגרה לחג המולד.

ההחלטה הזו, כמובן, שנויה במחלוקת ועוררה דיון רחב בקרב אוהדי שתי הקבוצות. עם זאת, היוזמה של חאבייר טבאס לקיים משחק ליגה בחו”ל קיימת כבר זמן רב, והיו ניסיונות קודמים, אם כי לא מוצלחים. בשנת 2018 הוצעה יוזמה לקיים משחק מחוץ לספרד, אך ההתאחדות בראשות לואיס רוביאלס סירבה.

באוקטובר 2024 תכנן טבאס לקיים את המשחק בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, שנערך בסוף דצמבר, במיאמי, אך הרעיון נדחה לשנת 2025 בשל הנסיבות שנגרמו על ידי הסופה דנה בוולנסיה.

מצעד השערים הכי מוזרים מהליגה הספרדית

אם היוזמה תאושר בסופו של דבר, הן ברצלונה והן ויאריאל יקבלו פיצוי כספי. לפי דיווח של "Rac 1", מדובר בסכום שנע בין 5 ל-6 מיליון אירו, כאשר הסכום עבור הצוללת הצהובה יהיה מעט גבוה יותר כפיצוי על הכנסות מכרטיסים שלא יתקבלו עקב העברת המשחק.

הדיווח מוסיף כי ארגון השחקנים הספרדי הצביע נגד ההצעה בישיבה מתוחה מאוד, בה לא נכח חאבייר טבאס, סגן נשיא ההתאחדות הספרדית לכדורגל.

בהקשר זה, האיגוד דורש לשלוח מידע לכל השחקנים ולהסביר באופן ברור את הקריטריונים שנלקחו בחשבון בבחירת המשחק הזה והעברתו למיאמי. למעשה, אף אחד מקפטני קבוצות ליגת העל הספרדית לא קיבל כל מידע בנושא.

