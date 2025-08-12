יום שלישי, 12.08.2025 שעה 09:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בברזיל מדווחים: נסגרה עסקת צ'יקו להפועל ת"א

השאלה בתשלום עם אופציית רכישה: האדומים צפויים להחתים את הבלם של רסיפה, שצפוי לנחות בקרוב בארץ כדי לעבור בדיקות רפואיות ולהשלים את המעבר

|
צ'יקו (IMAGO)
צ'יקו (IMAGO)

הפועל תל אביב עומדת לצרף חיזוק משמעותי לחוליית ההגנה שלה בדמות הבלם הברזילאי צ’יקו, אחד השחקנים הוותיקים והחשובים של רסיפה. אחרי שנים במועדון בו גדל ושיחק לא פחות מ-150 משחקים, צ’יקו נפרד בימים האחרונים מחבריו, הצוות המקצועי ומשפחתו ברסיפה, וייצא לדרך חדשה בישראל. הוא צפוי לנחות בארץ ולעבור בדיקות רפואיות, שלאחריהן יחתום רשמית בשורות האדומים, כך לפי דיווח בברזיל.

המהלך הושלם באמצעות עסקת השאלה בתשלום, שתכלול פיצוי כספי לרסיפה ואפשרות רכישה מלאה בסיום העונה. על פי הדיווחים בברזיל, העסקה סוכמה בין הצדדים וכל שנותר הוא ההכרזה הרשמית. לצ’יקו חוזה ברסיפה עד 2026, אך הבקשה האישית שלו לצאת לאתגר בין-לאומי התקבלה, והמועדון נענה לה.

במהלך העונה הנוכחית רשם הבלם 28 הופעות בכל המסגרות, ברובן כשחקן הרכב, והוסיף שער ובישול. בזכות יציבותו והניסיון שצבר, נחשב צ’יקו לבורג מרכזי בקבוצה. “עזיבתו פותחת חלון לשינויים במערך ההגנתי של רסיפה, שמחזיקה בבלמים רפאל טיירה, רמון מנדס, ז’ואאו סילבה וריקלמה מהנוער, ואף בוחנת אפשרות לצירוף מחליף”, נכתב בברזיל.

עבור הפועל תל אביב, מדובר בהזדמנות נדירה לצרף שחקן עם רקע עשיר בכדורגל הברזילאי, בתקווה שיחזק את הקו האחורי ויביא איתו מנהיגות וניסיון שיעזרו לה בעונה הקרובה.

