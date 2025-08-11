יום חמישי, 14.08.2025 שעה 00:14
ישראל הפסידה להולנד באליפות העולם עד גיל 20

נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 בכדור-מים ערכה את משחקה השני באליפות שבברזיל, והפסידה 19:5 להולנדיות. מחר ב-22:00 תנעל את שלב הבתים מול ספרד

נבחרת הנשים עד גיל 20 בכדור מים (איגוד הכדור מים)

נבחרת הנשים עד גיל 20 ערכה הערב את משחקה השני במסגרת אליפות העולם שנערכת בעיר סלבדור שבברזיל. הכחולות לבנות הפסידו לנבחרת הולנד בתוצאה 19:5. מחר בשעה 22:00 (שעון ישראל) תפגוש ישראל את ספרד למשחק שינעל את שלב הבתים, ויום לאחר מכן תשחק במשחק הצלבה שיקבע האם הנבחרת תעפיל לשמונה הטובות בעולם.

הולנד פתחה את המשחק בצורה טובה ועלתה ליתרון 1:3 עד לסיום הרבע הראשון, כאשר את השער הישראלי כבשה מאיה קציר. ברבע השני הגדילו ההולנדיות את היתרון ובמחצית לוח התוצאות הראה 2:7, לישראל הבקיעה קציר פעם נוספת.

גם הרבע השלישי היה בשליטה של נבחרת האורנג' שעלתה ליתרון 4:15, בצד הישראלי כבשו מייה תירוש ויובל רז. שער של מיקה קורן ברבע האחרון לא הספיק, ובסיום כאמור 5:19 להולנד. כבשו לנבחרת: מאיה קציר (2), מייה תירוש, יובל רז, מיקה קורן.

