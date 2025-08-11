אליאור שמואל חתם על חוזה ארוך טווח בבית"ר

החתמה ארוכת טווח נוספת בקבוצת הנוער של בית"ר ירושלים. אחרי החתמותיהם של צמד יוצאי הפועל ת”א, השוער עידו זברו והבלם יהלי זוהר, נחתם חוזה לשלוש עונות עם הקשר, אליאור שמואל, שעושה דרך ארוכה במועדון מהבירה. השחקן חתם על חוזהו באמצעות סוכנו, גלעד קצב.

אליאור שמואל, תושב מבשרת ציון, החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת ילדים ג’ של הפועל מבשרת ציון/אבו גוש. בשנתון ילדים ב’ עבר לבית”ר ירושלים ומשם עבר לקבוצת ילדים א’ של מכבי חיפה “קצף”. לאחר שתי עונות במחלקה מהכרמל, חזר לקבוצת נערים ב’ של בית”ר ירושלים, ששיחקה בליגה הארצית וכבש בשורותיה 15 שערים.

בקבוצת נערים א’, ששיחקה גם היא בליגה הארצית, כבש השחקן 19 שערים. בעונה האחרונה רשם 23 הופעות חלקיות, רובן כמחליף, ועוד הופעה אחת מלאה בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער, שזכתה באליפות לאומית דרום בפער ניכר, ושבה לליגת העל אחרי היעדרות של שתי עונות. אליאור שמואל סיים את העונה עם שמונה שערים ולחובתו כרטיס צהוב אחד.

בשבת הקרובה תחל קבוצת הנוער של בית”ר ירושלים עונה חדשה תחת הדרכתו של ציון צמח, שהוביל אותה לעונה מוצלחת מאוד. בית”ר ירושלים תתארח באצטדיון הברפלד אצל הפועל ראשל”צ במשחק החזרה שלה לליגת העל, ותקווה להתחיל עם טעם טוב את הדרך הדרך המחודשת בליגה הבכירה.

אושר שמואל לצידם של גדי ברומר וגלעד קצב (מדיה מכבי ת"א)

אחיו הצעיר, אושר, שכבש העונה 15 שערים במדי קבוצת נערים ב' של מכבי תל אביב, חתם לאחרונה על חוזה המשך לשלוש עונות נוספות במדי המועדון הצהוב כחול.