מתמסדים: כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה מאורסים

אחרי תשע שנות זוגיות, בהן הביאו שני ילדים לעולם, כריסטיאנו רונאלדו וג’ורג’ינה רודריגס התארסו. הדוגמנית הספרדייה-ארגנטינאית העלתה תמונה של טבעת יהלום גדולה במיוחד לעמוד האינסטגרם הפרטי שלה ובזאת חשפה את האירוסין לכוכבה של אל נאסר.

ג’ורג’ינה ורונאלדו נמצאים במערכת יחסים משנת 2016, אז נפגשו בבירת ספרד, בתקופה בה הפורטוגלי היה חלק מריאל מדריד. בתם המשותפת הראשונה, אלנה, נולדה בשנת 2017, ובחודש אפריל 2022 ג’ורג’ינה ילדה שני תאומים, בן ובת, אך כזכור, הבן מת מוות טרגי במהלך הלידה.

בעבר כוכב אל נאסר כבר התבטא בנושא והודה כי הוא בטוח ב-1000 אחוז כי הם יתחתנו יום אחד, ופעמים רבות התייחס אל ג’ורג’ינה כאל אשתו כשהציג אותה, וכעת רק נותר לצפות לתאריך החתונה, שצפויה להיות חגיגית במיוחד.

רונאלדו התארס: כמה עלתה לו הטבעת?