יום רביעי, 13.08.2025 שעה 22:11
כדורגל עולמי

מתמסדים: כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה מאורסים

אחרי 9 שנות זוגיות ושתי בנות משותפות, כוכב אל נאסר והדוגמנית הספרדייה ארגנטינאית התארסו, לאחר שזאת פרסמה תמונה של טבעת יהלום גדולה במיוחד

|
כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה (IMAGO)

אחרי תשע שנות זוגיות, בהן הביאו שני ילדים לעולם, כריסטיאנו רונאלדו וג’ורג’ינה רודריגס התארסו. הדוגמנית הספרדייה-ארגנטינאית העלתה תמונה של טבעת יהלום גדולה במיוחד לעמוד האינסטגרם הפרטי שלה ובזאת חשפה את האירוסין לכוכבה של אל נאסר.

ג’ורג’ינה ורונאלדו נמצאים במערכת יחסים משנת 2016, אז נפגשו בבירת ספרד, בתקופה בה הפורטוגלי היה חלק מריאל מדריד. בתם המשותפת הראשונה, אלנה, נולדה בשנת 2017, ובחודש אפריל 2022 ג’ורג’ינה ילדה שני תאומים, בן ובת, אך כזכור, הבן מת מוות טרגי במהלך הלידה.

בעבר כוכב אל נאסר כבר התבטא בנושא והודה כי הוא בטוח ב-1000 אחוז כי הם יתחתנו יום אחד, ופעמים רבות התייחס אל ג’ורג’ינה כאל אשתו כשהציג אותה, וכעת רק נותר לצפות לתאריך החתונה, שצפויה להיות חגיגית במיוחד.

רונאלדו התארס: כמה עלתה לו הטבעת?
הטבעת של גהטבעת של ג'ורג'ינה (אינסטגרם)
