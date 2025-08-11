יום שני, 11.08.2025 שעה 20:49
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

לפני תחילת העונה: שתי החתמות בנוער של עכו

הפועל עכו הודיעה על הצטרפותם של שני שחקנים משנתון 2007: הקשר, נאור אלפסי והכנף, איתי אלוש. בשבת תארח הקבוצה את הפועל רעננה באצטדיון בעיר

|
איתי אלוש עם גבו אל המצלמה, מנסה לחלץ (שחר גרוס)
איתי אלוש עם גבו אל המצלמה, מנסה לחלץ (שחר גרוס)

קבוצת הנוער של הפועל עכו ממשיכה בסדרת החתמות שחקנים לטווח הארוך. את השבוע החדש פתחה הקבוצה עם החתמותיהם של שני שחקנים ילידי 2007: הקשר נאור אלפסי ושחקן הכנף איתי אלוש, שמצטרפים לקבוצה, כשלשניהם אופק לבוגרים.

נאור אלפסי, קשר אמצע, שיכול לשחק גם בעמדת הבלם, מתאמן תקופה ממושכת עם הקבוצה, הרשים בביצועיו ואף יצא עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים ברומניה. השחקן עשה דרך ארוכה במחלקות הנוער, דרך שהחלה בקבוצת טרום א' של גדנ"ע ת"א.

דרכו המשיכה בקבוצת טרום א' של הפועל פ"ת, משם לעונה משולבת בקבוצות ילדים ג' וילדים ב' של מכבי שוהם, לאחר מכן המשיך לקבוצת ילדים ב' של הפועל גדרה, ממנה עבר לקבוצת ילדים א' של בית"ר ירושלים, משם לחצי עונה בקבוצת נערים ג' של הפועל הרצליה, אחרי זה לעונה משולבת בקבוצות נערים ב' של הפועל חדרה ומכבי יפו, משם עבר לקבוצת נערים א' של הפועל ראשל"צ ובעונה שעברה עבר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה, בשורותיה מיעט לשחק.

שחקן הכנף, איתי אלוש, מגיע לאחר עונה בה מיעט לשחק במ.כ נווה יוסף חיפה ובשורותיה כבש שני שערים, זאת לאחר שסיים פרק של שלוש עונות בקבוצת שנתון 2007 של מכבי חיפה "קצף", בעונה האחרונה מביניהן כבש שישה שערים במדי קבוצת נערים א'. בגילאי החטיבה הצעירה שיחק שלוש עונות בקבוצות מחלקת הנוער של הפועל כרמיאל, המייצגת את עיר מגוריו, בין לבין שיחק עונה אחת בהפועל משגב.

