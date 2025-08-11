לפני תחילת העונה: שתי החתמות בנוער של עכו

קבוצת הנוער של הפועל עכו ממשיכה בסדרת החתמות שחקנים לטווח הארוך. את השבוע החדש פתחה הקבוצה עם החתמותיהם של שני שחקנים ילידי 2007: הקשר נאור אלפסי ושחקן הכנף איתי אלוש, שמצטרפים לקבוצה, כשלשניהם אופק לבוגרים.

נאור אלפסי, קשר אמצע, שיכול לשחק גם בעמדת הבלם, מתאמן תקופה ממושכת עם הקבוצה, הרשים בביצועיו ואף יצא עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים ברומניה. השחקן עשה דרך ארוכה במחלקות הנוער, דרך שהחלה בקבוצת טרום א' של גדנ"ע ת"א.

דרכו המשיכה בקבוצת טרום א' של הפועל פ"ת, משם לעונה משולבת בקבוצות ילדים ג' וילדים ב' של מכבי שוהם, לאחר מכן המשיך לקבוצת ילדים ב' של הפועל גדרה, ממנה עבר לקבוצת ילדים א' של בית"ר ירושלים, משם לחצי עונה בקבוצת נערים ג' של הפועל הרצליה, אחרי זה לעונה משולבת בקבוצות נערים ב' של הפועל חדרה ומכבי יפו, משם עבר לקבוצת נערים א' של הפועל ראשל"צ ובעונה שעברה עבר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה, בשורותיה מיעט לשחק.

שחקן הכנף, איתי אלוש, מגיע לאחר עונה בה מיעט לשחק במ.כ נווה יוסף חיפה ובשורותיה כבש שני שערים, זאת לאחר שסיים פרק של שלוש עונות בקבוצת שנתון 2007 של מכבי חיפה "קצף", בעונה האחרונה מביניהן כבש שישה שערים במדי קבוצת נערים א'. בגילאי החטיבה הצעירה שיחק שלוש עונות בקבוצות מחלקת הנוער של הפועל כרמיאל, המייצגת את עיר מגוריו, בין לבין שיחק עונה אחת בהפועל משגב.