כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אליניב ברדה הגיש בקשה להישפט בבית הדין

אחרי ההתפרצות על לייבוביץ' במהלך ה-3:0 ממכבי נתניה, מאמן הפועל ת"א הגיש בקשה להישפט במטרה להמתיק את עונשו למשחק אחד ולעמוד על הקווים מול ב"ש

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב אמנם העפילה לחצי גמר גביע הטוטו מראשות בית ב’ כשהיא עם תשע נקודות מארבעה משחקים, אך מה שבמועדון בעיקר זוכרים זה את ה-3:0 שחטפו ממכבי נתניה ביום שלישי האחרון, משחק בו מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, הורחק בדקה ה-60 והתפרץ על השופט.

כזכור, בעקבות אותה התפרצות על גל לייבוביץ’, ברדה ספג הרחקה משני משחקים בפועל והיום (שני), בעקבות העונש אותו קיבל הוא הגיש בקשה להישפט בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

הסיבה? ברדה רוצה לעמוד על הקווים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו נגד הפועל באר שבע והבקשה להישפט באה במטרה לנסות ולהמתיק את העונש ולהפחית את ההרחקה משני משחקים למשחק אחד בפועל, אותו כבר ריצה בשבת נגד מועדון ספורט אשדוד. הדיון יתקיים ביום חמישי בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

