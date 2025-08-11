אליניב ברדה הגיש בקשה להישפט בבית הדין

הפועל תל אביב אמנם העפילה לחצי גמר גביע הטוטו מראשות בית ב’ כשהיא עם תשע נקודות מארבעה משחקים, אך מה שבמועדון בעיקר זוכרים זה את ה-3:0 שחטפו ממכבי נתניה ביום שלישי האחרון, משחק בו מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, הורחק בדקה ה-60 והתפרץ על השופט.

כזכור, בעקבות אותה התפרצות על גל לייבוביץ’, ברדה ספג הרחקה משני משחקים בפועל והיום (שני), בעקבות העונש אותו קיבל הוא הגיש בקשה להישפט בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

הסיבה? ברדה רוצה לעמוד על הקווים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו נגד הפועל באר שבע והבקשה להישפט באה במטרה לנסות ולהמתיק את העונש ולהפחית את ההרחקה משני משחקים למשחק אחד בפועל, אותו כבר ריצה בשבת נגד מועדון ספורט אשדוד. הדיון יתקיים ביום חמישי בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.