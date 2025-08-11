יום שני, 11.08.2025 שעה 19:07
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

משחק רשמי של ברצלונה בדרך להתקיים בארה"ב

היסטוריה? הנהלת ההתאחדות הכדורגל הספרדית אישרה כי המשחק בין ויאריאל לקטלונים אמור להתקיים באצטדיון "הארד רוק" במיאמי - אך בכפוף לאישור אופ"א

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

היסטוריה בכדורגל הספרדי? הנהלת התאחדות הכדורגל הספרדית אישרה היום (שני) כי המשחק בין ויאריאל לברצלונה יתקיים בתאריך ה-20 בדצמבר באצטדיון “הארד רוק” במיאמי שבארצות הברית. כלומר, משחק ליגה רשמי אמור להיות משוחק לראשונה מחוץ לגבולותיה של ספרד.

על פי הדיווח ב’מונדו דפורטיבו’, המשחק תלוי באישור אופ”א, ולאחר מכן, במידה ואכן יתקבל, יש לשלוח בקשה נוספת לקונפדרציית הכדורגל של צפון אמריקה (CONCACAF) ולהתאחדות הכדורגל האמריקאית. לפי הדיווח, במידה וההליך יתקיים כמתוכנן, פיפ”א רק צריכה להיות מעודכנת, אך לא חייבת לאשר זאת בפועל.

בדיווח צוין כי זאת לא הפעם הראשונה שיש ניסיון לשחק ביבשת הצפון-אמריקאית. לפני 7 שנים הודיעה הלה ליגה כי המשחק בין ג’ירונה לבארסה במחזור ה-21 של עונת 2018/19, ייערך גם הוא באצטדיון “הארד רוק” במיאמי – אך יו”ר ההתאחדות לואיס רוביאלס הטיל וטו ומנע זאת.

הפעם השנייה הייתה לפני שנה, כאשר ניסיון נוסף לקיים משחק הפעם בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד במיאמי, לא צלח. כעת נותר לראות אם תתרחש היסטוריה לנגד עינינו, או שמא ניסיון נוסף לקיים משחק על אדמת ארצות הברית – ייכשל.

