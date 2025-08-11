משחק רשמי של ברצלונה בדרך להתקיים בארה"ב

היסטוריה בכדורגל הספרדי? הנהלת התאחדות הכדורגל הספרדית אישרה היום (שני) כי המשחק בין ויאריאל לברצלונה יתקיים בתאריך ה-20 בדצמבר באצטדיון “הארד רוק” במיאמי שבארצות הברית. כלומר, משחק ליגה רשמי אמור להיות משוחק לראשונה מחוץ לגבולותיה של ספרד.

על פי הדיווח ב’מונדו דפורטיבו’, המשחק תלוי באישור אופ”א, ולאחר מכן, במידה ואכן יתקבל, יש לשלוח בקשה נוספת לקונפדרציית הכדורגל של צפון אמריקה (CONCACAF) ולהתאחדות הכדורגל האמריקאית. לפי הדיווח, במידה וההליך יתקיים כמתוכנן, פיפ”א רק צריכה להיות מעודכנת, אך לא חייבת לאשר זאת בפועל.

בדיווח צוין כי זאת לא הפעם הראשונה שיש ניסיון לשחק ביבשת הצפון-אמריקאית. לפני 7 שנים הודיעה הלה ליגה כי המשחק בין ג’ירונה לבארסה במחזור ה-21 של עונת 2018/19, ייערך גם הוא באצטדיון “הארד רוק” במיאמי – אך יו”ר ההתאחדות לואיס רוביאלס הטיל וטו ומנע זאת.

הפעם השנייה הייתה לפני שנה, כאשר ניסיון נוסף לקיים משחק הפעם בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד במיאמי, לא צלח. כעת נותר לראות אם תתרחש היסטוריה לנגד עינינו, או שמא ניסיון נוסף לקיים משחק על אדמת ארצות הברית – ייכשל.