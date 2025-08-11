יום שני, 11.08.2025 שעה 19:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

פורסם לוח המשחקים לעונת 2025/26 בליגה א'

ההתאחדות פרסמה את לוחות המשחקים לעונת 2025/26, לצד הגרלת משחקי סיבוב ה' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. כל התאריכים והפרטים החשובים – בפנים

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

בשעה טובה, ההתאחדות לכדורגל פרסמה הערב (שני) את הגרלת משחקי עונת 2025/26 בליגה א' צפון ודרום. המחזור הראשון ייפתח ב-06/09 (שבת) והמחזור האחרון יינעל ב-25 באפריל. טרם משחקי הליגה, ב-29/08 יתקיימו משחקי סיבוב ה' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. קבוצות המחוז הצפוני ישחקו אחת מול השנייה וקבוצות המחוז הדרומי ישחקו זו מול זו.

“אנו שמחים לשתף אתכם במועדים ולוח המשחקים לקראת עונת המשחקים 2025/26”, ציינו בהתאחדות. “לוחות המשחקים הינם בכפוף לעמידה בתקנון הבקרה התקציבית לליגה א'. קבוצה אשר לא תעמוד בתקנון לפני פתיחת העונה, לא תוכל להשתתף במשחקי ליגה א' ועלולה להיות מוחלפת בקבוצה אחרת. העונה יתקיים פלייאוף ירידה בין מקומות 11 עד 14”, סיכמו.

התאריך האחרון לרישום שחקנים לקבוצות המשתתפות בסיבוב ה' בגביע המדינה עד ליום 27/08 בשעה 17:00. פגרת השזרועים תתקיים בין 10-28/11. משחקי הפלייאוף העליון (5-2) והפלייאוף התחתון (14-11) יתקיימו ב-01/05. משחקי גמר הפלייאוף העליון ומפסידות הפלייאוף התחתון יתקיימו ב-08/05. גמר המחוזות יתקיים בין ה-14-15/05.

מעבר לכך, משחק המבחן נגד מנצחת פלייאוף ליגה ב' צפון/דרום יתקיים בין התאריכים 13-18/05. משחק העלייה לליגה הלאומית מול מקום 14 מהליגה הלאומית יתקיים ב-20/05. סיבוב ו' בגביע יתקיים ב-30/09. סיבוב ז', בהשתתפות קבוצות הליגה הלאומית, יתקיים בין 27-30/10. סיבוב ח', בהשתתפות קבוצות ליגת העל, יתקיים בין התאריכים 25-29/12.

מחזור 1, ליגה א' דרום (05/09)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל אזור

הפועל מרמורק – מ.כ ירושלים

בית"ר יבנה – מ.כ צעירי טירה

מכבי קריית מלאכי – הפועל ניר רמת השרון

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא

מכבי עירוני אשדוד – מכבי יבנה

בית"ר נורדיה ירושלים – שמשון פזטל תל אביב

מ.ס דימונה – מכבי קריית גת

מחזור 1, ליגה א' צפון (05/09)

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל

הפועל בית שאן – מ.כ צעירי טמרה

הפועל בני מוסמוס – עירוני נשר

הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת

מ.ס צעירי כפר כנא – צעירי אום אל פאחם

מ.ס טירה – מכבי נווה שאנן

הפועל עירוני עראבה – מכבי נוג'ידאת

הפועל מגדל העמק – הפועל ע. באקה אל גרבייה

סיבוב ה', מחוז דרום, גביע המדינה בכדורגל (29/08)

מ.ס דימונה – הפועל אזור

מ.כ ירושלים – מ.כ צעירי טירה

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירמיהו חולון

הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב

בית"ר יבנה – מכבי יבנה

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא

מכבי קריית מלאכי – מכבי עירוני אשדוד

מכבי קריית גת – הפועל מרמורק

סיבוב ה', מחוז צפון, גביע המדינה בכדורגל (29/08)

צעירי אום אל פאחם – הפועל בית שאן

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל אום אל פאחם

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס

מכבי אתא ביאליק – מ.ס טירה

מכבי נווה שאנן – מ.ס צעירי כפר כנא

עירוני נשר – מכבי אחי נצרת

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק

/* LAST / NEXT ROUNDs */