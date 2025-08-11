הפועל פ"ת בדקה את צירופו של מארק קוסטה

אחרי המשא ומתן המתקדם עם הבלם עמית גלזר, שצפוי להצטרף ולחזק את הסגל של עומר פרץ, בהפועל פתח תקווה ממשיכים לנסות להתחזק בחלק ההתקפי.

ל-ONE נודע שבמועדון פנו לחלוצה של בני ריינה בעבר, מארק קוסטה, שהוזכר כאחד המועמדים להצטרף, אך כרגע יש פערים בין הצדדים. יש לציין שקוסטה הוא אחד מאותם מועמדים וגם אם הצדדים יגשרו על הפערים, עדיין לא בטוח שיגיע.

החלוץ ההונגרי בן ה-28 שיחק בריינה בעונות 2022/2023 ו-2023/2024 וכבש בסך הכל 12 שערי ליגה, כאשר הוא הגיע עם הקבוצה מהמגזר לפלייאוף העליון בעונתו השנייה בקבוצה. בעונה שעברה הוא שיחק בוולוס היוונית.

מלבד קוסטה, המלאבסים סימנו שם נוסף ומעניין לחיזוק, בדמותו של עידן ברנס. השחקן הצעיר, שעבר ממכבי נתניה להפועל תל אביב, עשוי להיות מושאל לליגת העל ואם הדבר יקרה, בהפועל פתח תקווה מאמינים שתהיה להם עדיפות לצרפו.