יום שני, 11.08.2025 שעה 18:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
הפועל פ"ת בדקה את צירופו של מארק קוסטה

פערים כספיים עם אקס ריינה, שהוא אחד מכמה מועמדים לעמדת החלוץ. בקבוצה רוצים את ברנס ובטוחים שאם יעבור מהפועל ת"א בעסקת השאלה, הוא יצטרף אליהם

מארק קוסטה (חג'אג' רחאל)
מארק קוסטה (חג'אג' רחאל)

אחרי המשא ומתן המתקדם עם הבלם עמית גלזר, שצפוי להצטרף ולחזק את הסגל של עומר פרץ, בהפועל פתח תקווה ממשיכים לנסות להתחזק בחלק ההתקפי.

ל-ONE נודע שבמועדון פנו לחלוצה של בני ריינה בעבר, מארק קוסטה, שהוזכר כאחד המועמדים להצטרף, אך כרגע יש פערים בין הצדדים. יש לציין שקוסטה הוא אחד מאותם מועמדים וגם אם הצדדים יגשרו על הפערים, עדיין לא בטוח שיגיע.

החלוץ ההונגרי בן ה-28 שיחק בריינה בעונות 2022/2023 ו-2023/2024 וכבש בסך הכל 12 שערי ליגה, כאשר הוא הגיע עם הקבוצה מהמגזר לפלייאוף העליון בעונתו השנייה בקבוצה. בעונה שעברה הוא שיחק בוולוס היוונית.

מלבד קוסטה, המלאבסים סימנו שם נוסף ומעניין לחיזוק, בדמותו של עידן ברנס. השחקן הצעיר, שעבר ממכבי נתניה להפועל תל אביב, עשוי להיות מושאל לליגת העל ואם הדבר יקרה, בהפועל פתח תקווה מאמינים שתהיה להם עדיפות לצרפו.

עידן ברנס (ראובן שוורץ)עידן ברנס (ראובן שוורץ)
