יום שני, 11.08.2025 שעה 18:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

המשחקים בין בית"ר לסכנין העונה - ללא קהל חוץ

כך נראה הכדורגל הישראלי בשנת 2025: בגלל שהכי נוח לכולם לחסוך "כאב ראש" והוצאות על אלפי שוטרים שיאבטחו את המשחקים, הם יתקיימו ללא הקהל האורח

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר וסכנין (אורן בן חקון וחגי מיכאלי)

עונת 2025/26 של הכדורגל הישראלי כבר בפתח, אך נראה שאף אחד לא מוכן לקחת אחריות וכי בעקבות זאת המשחקים בין בית”ר ירושלים לבני סכנין גם העונה ייערכו ללא קהל חוץ.

בית”ר ירושלים, בני סכנין, ומנהלת הליגות בכדורגל החליטו שלא לבטל את ההסכם בין הצדדים מהעונה שעברה, לפיו המשחקים הטעונים בין הקבוצות שוחקו בעונה החולפת ללא קהל חוץ, ימשיך גם העונה, ולפיכך, הסטטוס קוו יישאר אוטומטית גם העונה.

גורם בכדורגל הישראלי הסביר: “כשתצא פקודת המבצע למשחק, אם יהיה קהל חוץ אז הקבוצה המארחת תידרש שאלפי שוטרים יהיו באצטדיון כדי לאבטח את ההתמודדות”.

לכן, נוח יותר לשתי הקבוצות וכך גם למנהלת “לחסוך כאב ראש” ולקבוע כי הקהל של הקבוצה האורחת פשוט לא יגיע למשחקים בין הקבוצות, וכך בשנת 2025 אנחנו מקבלים משחקי מפתח בליגת העל ללא קהל של אחת מהקבוצות.

ונשאלת השאלה המתבקשת – האם הדבר הנ”ל עשוי לתת פתח להחלטות כאלו גם במשחקים טעונים נוספים בליגת העל? האם נקבל דרבי תל אביבי או משחקים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה שגם בהן לא יהיה קהל חוץ כי תידרש אבטחה של אלפי שוטרים?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */