"סיטי פינתה מקום לרודריגו, אך כרגע אין מגעים"

במנצ'סטר סיטי מתחילים לפנות מקום, והמטרה המרכזית היא רודריגו. עתידו של הכוכב הברזילאי בן ה-24 בריאל מדריד נמצא על סימן שאלה, לאחר שאיבד מחשיבותו בסגל של צ'אבי אלונסו. מאז סוף העונה הקודמת והיעדרותו הבולטת מאליפות העולם לקבוצות, קשה לראות את מעמדו משתפר, והאפשרות לעזיבה מרחפת באוויר כבר מתחילת הקיץ.

כעת, אחרי התעניינות ראשונית מארסנל, ליברפול, צ'לסי, פאריס סן ז'רמן ובאיירן מינכן, דווקא הקבוצה של פפ גווארדיולה היא זו שנכנסת לתמונה בכל הכוח. לפי דיווחים באנגליה ובספרד, המאמן קיבל את ברכת הדרך לבצע מהלך רחב היקף: ג'ק גריליש בדרך לאברטון בעסקה של מעל 50 מיליון אירו, סאביניו קרוב לטוטנהאם תמורת סכום דומה, וג'יימס מקאטי הצעיר צפוי להצטרף לנוטינגהאם פורסט בכ-20 מיליון אירו.

שלושה שחקני התקפה שיפנו מקום, גם בסגל וגם בתקציב, לטובת מימוש חלום ישן של המאמן הקטלוני: לצרף את רודריגו. בשלב זה אין מגעים רשמיים בין המועדונים, אך בסיטי משדרים ביטחון שהפרויקט שלהם, מאבק על אליפות הפרמייר ליג וזכייה בליגת האלופות, יקסום לשחקן.

רודריגו (IMAGO)

ריאל מדריד טרם נקבה בסכום רשמי, אך ברור שהוא לא יהיה נמוך, במיוחד לאור עסקאות הענק באנגליה בקיץ האחרון. הערכות מדברות על תג מחיר שנע בין 90 ל-100 מיליון אירו, כשהברזילאי מחזיק בחוזה עד 2028 ומגיע אחרי עונה בה היה מעורב ב-24 שערים ב-54 הופעות. עבור גווארדיולה, מדובר במטרה חלומית. רודריגו יכול לשחק הן בצד שמאל, שם תישאר לו תחרות בעיקר עם ג'רמי דוקו, והן בכנף ימין, לצד שחקנים כמו ברנרדו סילבה, פיל פודן ואוסקר בוב.

ההיסטוריה בין השניים ידועה: המאמן תמיד היה "בצד של רודריגו", והפעם ייתכן שהתזמון מושלם. אחרי הוצאות של כמעט 180 מיליון אירו בקיץ הזה, המהלך עשוי להפוך את החוד של סיטי לאחד הקטלניים באירופה ולהוסיף ממד נוסף לקבוצה שמכוונת שוב לפסגה.

רודריגו (IMAGO)

לברזילאי 267 משחקים בריאל מדריד, 68 שערים ו-46 בישולים. “מה שלא השתנה הוא הרצון שלו להצליח במועדון (אם כמובן יתנו לו את ההזדמנות), וחוזה עד 2028. כל היתר, העניין האמיתי שקיים, עסקאות משולשות למיניהן, ושמועות על פוסט ברשתות החברתיות, שייך לעתיד. ואנחנו מתעקשים, ייתכן בהחלט שרודריגו לא ישחק בריאל מדריד”, נכתב ב’מארקה’.

“נכון לעכשיו המועדון לא קיבל עליו אף הצעה ממשית. לא משום שאין עניין בשירותיו, אלא מפני, בין השאר, שקבוצות הפרמייר ליג (ובעיקר מנצ'סטר סיטי) חייבות להיות ברורות שהן עומדות להגיש הצעה על כוכב ברמה עולמית, עם תג מחיר של לפחות 100 מיליון אירו, משכורת גבוהה (אם כי לא מהגבוהות ביותר בריאל מדריד), ושחקן שלא הביע רצון לעזוב את מדריד, מה שלא אומר שלא יעזוב”, הוסיפו בספרד.

הכותרת בספרד (צילום מסך)

“נזכיר שפפ גווארדיולה עצמו התקשר אליו אישית בשנת 2024, לאחר שריאל מדריד הדיחה את סיטי ברבע גמר ליגת האלופות בפנדלים. אז הגיעה אותה שיחה, שבה הסביר גווארדיולה לברזילאי ולסביבתו מה הפרויקט שהוא רואה עבורו במנצ'סטר. אך אז רודריגו היה אהוב במדריד, והדיון הנוכחי לא היה קיים”, ציינו ב’מארקה’.

האם זה יחזור על עצמו בעונה הזו? ייתכן, וסיטי נראית כמי שמפנה עבורו מקום, וכבר נפרדה (או עומדת להיפרד) ממקאת’י, ג'ק גריליש (שצפוי לעבור לאברטון) וסאביניו. אך קודם, כמובן, הם צריכים להכין פנקס צ'קים עם 100 מיליון אירו (לא כולל שכר) כדי לצרף את רודריגו. נראה מה יקרה, עוד הרבה עבודה לפניהם, ועוד הרבה כסף להוציא.

אז מה בעצם קורה פה? ראשית, צריך לראות אם תגיע הצעה מהפרמייר ליג שתשביע את רצון כל הצדדים, וזה לא פשוט. שנית, וייתכן שזו הנקודה המכרעת, לראות כמה דקות משחק יקבל אצלו צ'אבי אלונסו בספטמבר, באוקטובר… אם יישאר.

רודריגו (IMAGO)

אלונסו, בחוכמה, לא יוותר מראש (אלא אם תגיע הצעה של 100 מיליון אירו) על שחקן שגם אם לא יפתח בהרכב בתחילת העונה, יכול מאוד לעזור לו לאורך עונה שתהיה ארוכה. אבל כמובן, אם במשחק היום באוסטריה הוא לא ישחק, במשחק מול אוססונה ב-19 לחודש הוא שוב לא ישחק, ובאוקטובר עדיין לא ישחק, אז התמונה תשתנה. השחקן אמנם סבלני, אך יודע שהעונה הזו קריטית עבורו כדי לשחק במונדיאל 2026 עם נבחרת ברזיל של קרלו אנצ'לוטי. רודריגו לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ מונדיאל בגיל 25.