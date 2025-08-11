אסולין ישפוט את הפועל ב"ש נגד הפועל ת"א

איגוש השופטים הודיע היום (שני) על השיבוצים לחצאי גמר גביע הטוטו בייערכו בין הפועל באר שבע להפועל תל אביב ב-16.8 ובין בית”ר ירושלים להפועל חיפה ב-18.08. במפגש בין האדומות נקבע כי השופט הראשי יהיה אוהד אסולין, כאשר את ההתמודדות בין הקבוצה מהבירה לקבוצה מהכרמל ינהל עידן לייבה.

הכוונים לצד אסולין יהיו רוסטי טליס וליעוז אדי, כאשר השופט הרביעי יהיה גל לייבוביץ’ ושופטי ה-VAR יהיו אלי חכמון ונתי דותן. הצוות של עידן לייבה לעומת זאת, יורכב מהכוונים יוסי בביוף ואבי גולדשטיין, כשהשופט הרביעי יהיה גל לוי. שופטי המסך יהיו איתן שמואלביץ’ ושלומי בן אברהם.