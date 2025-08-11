יום שני, 11.08.2025 שעה 17:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אסולין ישפוט את הפועל ב"ש נגד הפועל ת"א

איגוד השופטים הכריז על השיבוצים לחצי גמר גביע הטוטו, כשאלי חכמון יהיה ב-VAR. עידן לייבה ינהל את חצי הגמר השני בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה

|
שופט המשחק אוהד אסולין (אורן בן חקון)
שופט המשחק אוהד אסולין (אורן בן חקון)

איגוש השופטים הודיע היום (שני) על השיבוצים לחצאי גמר גביע הטוטו בייערכו בין הפועל באר שבע להפועל תל אביב ב-16.8 ובין בית”ר ירושלים להפועל חיפה ב-18.08. במפגש בין האדומות נקבע כי השופט הראשי יהיה אוהד אסולין, כאשר את ההתמודדות בין הקבוצה מהבירה לקבוצה מהכרמל ינהל עידן לייבה.

הכוונים לצד אסולין יהיו רוסטי טליס וליעוז אדי, כאשר השופט הרביעי יהיה גל לייבוביץ’ ושופטי ה-VAR יהיו אלי חכמון ונתי דותן. הצוות של עידן לייבה לעומת זאת, יורכב מהכוונים יוסי בביוף ואבי גולדשטיין, כשהשופט הרביעי יהיה גל לוי. שופטי המסך יהיו איתן שמואלביץ’ ושלומי בן אברהם.

עידן לייבה (עמרי שטיין)עידן לייבה (עמרי שטיין)
