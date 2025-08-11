מועדון מכבי תל אביב הקים מחלקת בדמינטון

מועדון הספורט הרב ענפי מכבי תל אביב המפעיל 21 ענפי ספורט ונחשב למועדון הגדול והמצליח ביותר בישראל, מתחדש בענף חדש ובימים אלו הקים מחלקת בדמינטון לבנים ולבנות שתהיה הענף ה-22 במועדון. את המחלקה יוביל המאמן הוותיק אלון וייל (39) העוסק שנים רבות בתחום האימון. כבר בפתיחת הפעילות של מחלקת הבדמינטון של מכבי תל אביב רשומים במועדון כשבעים ספורטאים (תחרותיים וחובבים) המגיעים למועדון מתל אביב ומכל אזור המרכז.

מכבי תל אביב קבעה את כפר המכביה כמרכז האימונים שלה תודות לסיוע של גליל יצחקי מנכ"ל כפר המכביה והדר גלזר מנהלת מועדון הספורט שלו. השאיפה של מכבי תל אביב היא לפתוח בקרוב מרכזי אימון נוספים בתל אביב בצפונה ובדרומה.

"החיבור למכבי תל אביב כמועדון גדול הדוגל בטיפוח ההישגיות והמצוינות, הרגיש לי חיבור טבעי ונכון כבר מהרגע הראשון. אנו חולקים את אותם ערכים ושאיפות. מדובר במועדון הרואה לטווח רחוק ומשקיע בקידום הספורט בדרך המיטבית. אני שמח שמועדון כזה נכנס לענף הבדמינטון, הנמצא לאחרונה בהתפתחות גדולה בארץ. אני בטוח שהחיבור בינינו ושיתוף הפעולה הזה ידחוף ויקדם את כל ענף הבדמינטון בישראל" אומר אלון וייל מנהל מחלקת הבדמינטון במכבי תל אביב המוסיף: "הבדמינטון הוא ענף ספורט אולימפי המפתח כושר גופני, סיבולת, קואורדינציה, זריזות וכוח. זהו משחק המחבט המהיר ביותר בעולם, משחק וירטואזי ודינמי מאד, בדמינטון מתאים לכל גיל וגורם הנאה מיוחדת כבר בתחילת העיסוק בו. קל מאד להתאהב ולהתמכר למשחק הזה"

אלו הם כל 22 ענפי הספורט הפועלים במכבי תל אביב: אגרוף, אופניים, אתלטיקה, בדמינטון, ג'ודו, גלישת גלים, התעמלות אומנותית, התעמלות אקרובטיקה, התעמלות מכשירים, הרמת משקולות, טיפוס ספורטיבי, טניס שולחן, טריאתלון, כדוריד, כדורמים, כדורעף, כדורעף חופים, קשתות, רוגבי, רכיבה על סוסים, שחייה ושחייה אומנותית

דורון שיטרוק יו"ר מכבי תל אביב אמר: "מכבי תל אביב חרטה על דגלה להיות אגודת הספורט הגדולה והמצליחה ביותר בספורט בישראל. האתגר שלנו הוא לאפשר לכמה יותר ילדים ובני נוער למצוא את מקומם בספורט. ככל שנרחיב ונגדיל את היקף הפעילות בכמה שיותר ענפי ספורט, כך ניתן ליותר לצעירים הזדמנות לעסוק בספורט. כל ענף ספורט חדש שאנו פותחים במועדון, מצטרף למורשת המפוארת של המועדון החוגג השנה 120 שנה לקיומו. מכבי תל אביב היא בית מקצועי למגוון רחב של ענפים ואנו גאים להמשיך להרחיב ולפתח ולהוביל את הספורט ההישגי בישראל"