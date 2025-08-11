"ברגע שזה יהיה מאחורי, אהיה שחקן טוב יותר"

בעירוני קרית שמונה סיימו בטעם טוב את שלב הבתים בגביע הטוטו, אך למרות הניצחון והמהפך 1:2 על עירוני טבריה, בקבוצה של שי ברדה מתעסקים בדבר אחד: ההבדל בין המחציות עד עכשיו.

בשלושה מארבעת המשחקים הראשונים של הקבוצה, היא הציגה למעשה מעין שתי קבוצות שונות: זאת שלא מיישמת את עקרונות המשחק ונראית פחות טוב וזאת שמציגה כדורגל התקפי ומהיר. "אנחנו צריכים להבין מה גורם לפערים בין המחציות", אמרו בק"ש, שם החמיאו לחלוץ אדריאן אוגריסה שכבש אתמול (ראשון) ובינתיים נראה מצוין.

במועדון מחפשים להתחזק: כפי שפורסם ב-ONE, ליאל דרעי יגיע מבית"ר ירושלים בעסקת השאלה. המנהל המקצועי של הירושלמים, אלמוג כהן, הבהיר כי הוא צפוי להיות משוחרר בתחילת השבוע, עם חזרתה של הקבוצה מהמשחק מול ריגה.

שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים עם ג'ואהד חלבי (רועי כפיר)

מי שבישל אמש את שער הניצחון, היה הקפטן אריאל שרצקי, שחזר לשחק בשבועות האחרונים לאחר שנה של היעדרות ואתמול זכה לרגע נחת ראשון. בסיום, הוא התפנה לדבר עם ONE: "שיחקנו טוב ואנחנו רק צריכים להתקדם ממשחק למשחק. היו לנו הרבה מצבים להכריע ואני שמח שעשינו את זה בדקה האחרונה. הבישול? ברור שהוא משמח אותי. שנה לא שיחקתי כדורגל וחיכיתי לגול או לבישול, אבל חשוב שאעשה את זה גם בליגה".

על מצבו הגופני: "מבחינה גופנית לא אשקר, אני עדיין לא מאה אחוז, אבל כל מי שחוזר מפציעה כזאת יודע שזה בא בהדרגה. אני כל שבוע מרגיש קצת יותר טוב ובטוח שברגע שזה יהיה מאחוריי אהיה שחקן יותר טוב משהייתי. יש כאבים, אבל אני מנסה לשכוח מהם ולשחק". העונה של קבוצתו: "יש פוטנציאל העונה ויש חיבור בין השחקנים החדשים לשחקנים שנשארו. אנחנו מכוונים גבוה, אך נצטרך לדבר על המגרש".

אריאל שרצקי בעונה שעברה (אופיר מגדל)

עוד שיתף על הפציעה: "עברתי עונה מאוד קשה. יש הרבה סיפורים והדרך שעוברים בפציעה כזאת היא דרך ארוכה עם הרבה עבודה קשה. שני אימונים ביום, פיזיותרפיה ובחודשיים הראשונים אתה לא מצליח ללכת. יש גם קשיים מנטליים. אבל ברגע שאתה עולה למגרש חזרה, אתה שוכח מהכול ורוצה לשים את הכדור ברשת".

על הקושי שעבר: “זה נפל עליי ממש בבום כי כשעלינו מהלאומית, הייתי פריצת העונה וגם במשחקי קדם העונה הבקעתי והלך לי טוב. ואז שבוע לפני פתיחת העונה, גיליתי שאפספס את כל כולה. זאת הייתה הכאפה הכי גדולה".