נמרוד ריידר זכה במדליית הזהב במשחקי העולם

הג’יו-ג’יטסוקה הישראלי נמרוד ריידר הוסיף היום (שני) דף מרשים נוסף לקריירה שלו, כשזכה במדליית זהב במשחקי העולם, השנייה שלו במעמד זה, אחרי הזכייה בברמינגהאם 2022. עבור המשלחת הישראלית מדובר בזהב שני בתחרות הנוכחית, אחרי ההצלחה של רביעיית האקרובטיקה, ובסך הכול מדליה שביעית לישראל במשחקים.

ריידר, המתחרה בקטגוריית המשקל עד 77 ק"ג, פתח את התחרות בסערה כשגבר תוך פחות מדקה (0:50) על אחמד מוחמד מנורבגיה, והפגין עליונות ברורה כבר מהקרב הראשון. בהמשך שלב הבתים ניצח גם את מיכאל שיהאן מקנדה 0:8, מה שהבטיח את מקומו בחצי הגמר. שם חיכה לו יריב מקזחסטן, אך ריידר לא התרגש והבטיח את המקום בגמר, ואת המדליה, עם ניצחון נוסף.

לעומתו, סער שמש (עד 85 ק"ג) התקשה לייצר מומנטום, והפסיד בשני הקרבות שלו בשלב הבתים. בקרב הפתיחה נכנע לסעאד אלקובאיסי מאיחוד האמירויות בתוצאה 50:0, ובהמשך הפסיד 3:0 לעבדאללה נאדה מערב הסעודית, מה שסיים את דרכו בתחרות.