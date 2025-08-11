החידה הגדולה של הטניס: מה עובר על מדבדב?

12.9.21 – דניל מדבדב מגיע לשיא הקריירה שלו, מפרק כנגד כל הסיכויים את נובאק ג’וקוביץ’ בגמר אליפות ארצות הברית עם 0:3 גדול במערכות ויש שיגידו גם מציל את הטניס העולמי מהשתלטות אבסולוטית של הסרבי המעוטר, שניצחון בגמר ההוא בפלאשינג מדו היה חותם לו 4/4 מייג’ורים ושנה היסטורית בכל קנה מידה אפשרי.

אם היו שואלים חובב טניס מהשורה באותו הזמן האם הטניסאי הרוסי ישים את ידו על תואר גראנד סלאם נוסף, סביר להניח שהיה עונה כן. מדבדב שחקן מאוד יעיל, שעם אופי חזק והתמחות על המשטח הקשה אמור היה להמשיך ולתת פייט באליפות אוסטרליה ובאליפות ארה”ב עוד שנים קדימה. בפועל, הוא גם הגיע מאז לעוד שלושה גמרים, אך נוצח בכולם, כשהאחרון שבהם היה בתחילת השנה שעברה באוסטרליה.

ומשם בעצם החלה הדעיכה הגדולה (יותר נכון צניחה) אצל מי שהיה בטופ העולמי, שחקן המשטח הקשה הטוב מכולם לפרקים לא קטנים, ובשיאו (2022) אף דורג במקום הראשון בעולם. אז נכון, קרלוס אלקראס ויאניק סינר הגיעו והתפוצצו כל אחד בזמנו, אבל מדבדב אפילו לא היווה להם יריב ראוי. מחמישה תארים ב-2023 ל-0 שנה לאחר מכן, כשגם בשנה הנוכחית, שהיא התפרקות מוחלטת עבורו, הוא לא הניף תואר כלשהו ולא ממש היה קרוב לגעת במשהו, מלבד גמר בטורניר האלה (דשא).

דניל מדבדב (רויטרס)

פסט פורוורד קדימה. 10.8.25 – אחרי שטמן את ראשו במקרר המשקאות בשל החום הכבד בסינסינטי (כן כן, אירוע אמיתי), מדבדב ירד מהמגרש (הקשה) אחרי שנוצח לא פחות ולא יותר בידי אדם וולטון. מי זה אתם שואלים? זו בדיוק התשובה עד כמה דניל הפך להיות הצל של עצמו, מטניסאי שהציל את הענף מידיו של נובאק הגדול ואחד היציבים והמסוכנים שבהם לשחקן פגיע, חלש, עייף, כבד ופשוט לא מספיק יציב וטוב.

וולטון האיום, האוסטרלי מהמקום ה-85 בעולם, רשם על חשבונו את הניצחון הגדול בקריירה ואחרי 3 מערכות וכמעט שעתיים וחצי של טניס שלח הביתה את מדבדב, להמון המון מחשבות. בסיום, דניל נשאל מה קרה, והוא השיב שיש לכך לא מעט סיבות שכרגע קשה למנות אותן ובכל אופן הוא צריך לחשוב על הדברים ולראות כיצד הוא משתפר וחוזר לעצמו.

דניל מדבדב (רויטרס)

אל אליפות ארה”ב הקרובה מדבדב יגיע הכי רחוק מאותו טורניר היסטורי שעשה לפני 4 שנים, הוא צנח בדירוג העולמי ובכלל בטורנירי הגראנד סלאם השנה הוא מתקשה מאוד – הדחה בסיבוב השני באליפות אוסטרליה, בראשון ברולאן גארוס (בסדר נוותר לו, הוא שונא חימר), ועוד הדחה מביכה גם בסיבוב הראשון של טורניר ווימבלדון. אז מפלצת דשא הוא לא, אבל התפרקות כזו עם הדחה כ”כ מביכה כבר בסיבוב הפתיחה?

אז אולי הטופ העולמי הלך קדימה? יכול מאוד להיות, ואולי השחקנים הכי טובים בעולם כמו אלקראס וסינר כבר ממש גדולים עליו? כן, גם, אבל קריסה כזו היא באמת חריגה ויוצאת דופן בנוף של הטניס העולמי. משחקן שהיה בשישה מעמדים מכריעים על תואר מייג’ור לכזה שמתקשה לחבר ניצחונות על המשטח שהוא היה כ”כ טוב עליו? בוודאי שיש כאן השפעה מנטלית והשחיקה בגוף, ובעיקר בראש, עושה את שלה.

אלקראס וסינר (רויטרס)

מדבדב הוא כבר איש משפחה (דריה אשתו ושתי בנות) והעיד לא פעם שהריחוק מקשה עליו, לא כפי שהיה בעבר (“זה עזר לי להגיע לטופ”), אלא הרבה יותר. את החופשות או כל הזדמנות אפשרית הוא מנצל כדי להיות עם משפחתו, אבל אני ואתם יודעים יודעים עד כמה הטניס הוא ענף בודד, כנראה הכי בודד בספורט העולמי. הגיל, המצב המשפחתי והעייפות המנטלית מתחילים לתת איתותים, אבל במקרה הזה חתיכת איתותים, כאלה שמצריכים את הרוסי לעצור בצד הדרך ולחשוב רגע – מה עושים מחדש ואיך?

השנה הזו רק מגבירה את הטייטל שמדבדב קיבל לא פעם במהלך הקריירה – החידה הכי גדולה בטניס העולמי. איך טניסאי שהטכניקה שלו לא יפה בלשון המעטה מצליח לנצח שחקנים כישרוניים בהרבה ממנו? הרוסי הוא הכי רחוק מהשחקן הקלאסי. הוא לעולם לא חוסך את מה שיש לו לומר, הטניס שלו לא יפה לעין, הוא כנראה מעדיף בקהנד על פורהנד ומבחינתו שהמשחק יהיה מכוער ככל שניתן, ככה הסיכוי שלו לנצח הוא כנראה הגדול ביותר.

דניל מדבדב (רויטרס)

אבל בסוף כנראה שגם לזה יש מחיר. כשאתה לא 100% פיזי ומנטלי, הנפילות בטכניקה מתחילות להיות משמעותיות יותר, ההחטאות של כדורים קלים ליד הרשת, וגם קרב יריות מהקו האחורי הופך לקשה ומאתגר הרבה, ואני לא מדבר אפילו על משחקים מול סינר או אלקראס אלא מול מדורגים 40 ו-50 בעולם, שמביאים איתם טניס מאוד מאוד אגרסיבי מהקו האחורי. כזה שמתחיל לייאש מחזיר מצוין כמו דניל.

בשנה הבאה מדבדב יחגוג יום הולדת 30 ויש בטניס את מחסום ה-30, כמה וכמה טניסאים שהתאדו להם מהעשירייה הראשונה לקראת המעבר לעשור הזה בחיים ולא הצליחו לחזור – אנדי רודיק, ג’ו ווילפריד טסונגה, קיי נישיקורי ועוד מספר שחקנים שהיו הכי למעלה ולא הצליחו לטפס שוב. הטניס הפך עם השנים לשוחק יותר, ובסוף צריך לזכור שלא כולם ג’וקוביץ’, פדרר או נדאל, שאם כבר הזכרנו אותו – אחד האירועים שמדבדב יזכור איתו בסוף כשהוא יתלה את המחבט הוא אותו גמר באליפות אוסטרליה 2022 מול רפא, כשהוביל 0:2 במערכות וקפא עד להפסד.

דניל מדבדב (רויטרס)

נכון, ממש לא זמן לסכם את הקריירה שלו, ובוודאי שגם מבחינתו יש עוד דרך לא קצרה לעשות ולעבור, אבל הטניס מראה לנו עד כמה הוא דינמי, מתקדם וקשוח, איך טניסאי שנחשב בזמנו לכמעט בלתי שביר הופך פתאום לצל של עצמו, לשבר כלי, ובלי פציעות מיוחדות או אירוע יוצא דופן שאמור לשנות קריירה.

ככה עונה אחרי עונה הטניסאי הרוסי הולך אחורה יותר ויותר. ועדיין, חשוב לזכור – מדבדב לפחות כרגע ונראה שגם בעתיד ההיסטורי של הטניס העולמי ייזכר לפחות שורה מעל סטפנוס ציציפאס ואלכסנדר זברב, מי שכונו יחדיו היורשים בזמנו (עם התבגרות הטופ 3), אבל הם בניגוד לדניל לא הצליחו לנפץ את תקרת הזכוכית שלהם עם תואר גראנד סלאם.