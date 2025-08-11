"רציתי את התפקיד לצד בוני מהפגישה הראשונה"

בירם כיאל הודיע בחודש שעבר על פרישה רשמית מכדורגל, אך הוא נשאר בענף וייכנס לתפקיד בעל אופי מיוחד בהתאחדות לכדורגל – עוזרו של המנהל הטכני בוני גינצבורג ואחראי על פיתוח הכדורגל בחברה הערבית.

היום (שני) שחקן העבר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן, ושיתף על המעבר מהדשא לעבודה החדשה, מה מטרותיו, וגם: הסיום בבני סכנין, היו”ר מוחמד אבו יונס ושרון מימר.

אתה נכנס מיד אחרי הפרישה לעולם אחר.

“הייתה לי פגישה עם שינו זוארץ וכמה פגישות עם בוני גינצבורג. המון על מה שאני לומד באנגליה ומה שעברתי בקריירה, על הניסיון שהיה לי בבני סכנין שעזרתי להם. הם ראו לנכון שזה התפקיד שיעזור גם לי להתפתח וגם לעזור להם להשיג את התכניות, כדי לקדם את הכדורגל והכדורגל בחברה הישראלית”.

בוני גינצבורג (עמרי שטיין)

מה אתה הולך להביא?

”קודם כל בתקופה הקרובה אני אנסה ללמוד כמה שיותר איך הדברים עובדים. יש המון דברים שדיברנו עליהם לגבי החברה הערבית. אנחנו צריכים לאתר ולחבק את השחקנים, לעזור להם. כל שחקן שיגיע לנבחרת, לאקדמיה ולמרכז מצוינות, צריך להיות מנטור בשבילו. אני חושב שזה משהו שיגשר וייקח את כולנו קדימה. הדבר השני זה להיות ליד בוני, הוא עושה עבודה מדהימה והוא צריך אנשים בשטח, השת”פ הזה היה מבורך עבורו. אנחנו רואים בזה תכנית לטווח הארוך”.

מה זה אומר להיות בתפקיד שלך שאחראי על החברה הערבית?

“אני חושב שבחברה הערבית יש המון שחקנים שמגיעים לנבחרות, צריך להיות שם בשבילם ולחבק אותם. אותו הילד שמגיע, אנחנו נפגוש אותו ונדבר איתו ועם ההורים, יהיה להם קל יותר להגיע לנבחרות. יש לנו תכנית להגיע למועדונים ולעזור להם עם תוכנית עבודה שמודרכת תחת נבחרת ישראל. זה יעזור לאנשים שם שיראו שרואים אותם ומגיעים אליהם ולכפרים. זה יכול לקדם את הכדורגל”.

בירם כיאל ביציע (חגי מיכאלי)

כמה רצית את התפקיד הזה ולהשפיע?

“מהפגישה הראשונה, כשזימנו אותי כשעוד הייתי שחקן של סכנין ודחינו את זה. ברגע שראיתי את הפוטנציאל ואת התשוקה של האנשים שרוצים להגיע רחוק עם זה, ולתת לי פלטפורמה להתקדם. אני רואה בזה מקום של שליחות, נהניתי מכדורגל והיום אני נכנס למקום שיש בו מסר, תשוקה ואהבה שמחבר את כל החברה ביחד”.

מה החלום שלך קדימה?

“יש חלום לעזור להמון מועדונים בחברה הערבית ולהיות חלק בצוות של בוני שיקדם את הכדורגל הישראלי. להיות עם הנבחרות הצעירות והאקדמיה זה מדהים, יש המון עבודה ותכנית עבודה מסודרת. אני כמו שאתה לא אהיה במשרד כל הזמן, אני אוהב את השטח ולגעת בפן המקצועי, התפקיד הזה תפור עליי ועל מה שאני רוצה להשיג. עוד שנתיים אני מקווה שאני יוכל להגיד שהצלחתי ולעזור לכמה ילדים כדי להגיע למרכז הבמה”.

בירם כיאל עם הנערים של בני יהודה (דוברות בני יהודה)

אתה מסתכל על חו”ל כמטרה?

“קיבלתי הצעה להגיע לאקדמיה בחול. במסגרת הלימודים שלי אנחנו מקבלים פניות. בלימודים מסתכלים על זה שתפקיד זה משהו ענק. היה לי קשה לעבור עם המשפחה, אני רואה את עצמי מתקדם בתפקיד”.

לגבי בני סכנין, למה זה לא הצליח?

“המון אנשים שאני מדבר איתם ואני אומר להם שעשינו הצלחה אדירה שואלים אותי איך ולמה. כמובן שהשנה האחרונה הייתה קשה מאוד, כל מה שקרה מסביב פגע מאוד בצד המקצועי מכל הבחינות. אתה יודע שאתה צריך לצאת מדוחא ואין לך מגרש אימונים, זה גורם לבריחה של הזרים ולנדוד. להשאיר את הצוות והשחקנים ומצד שני לחשוב לטווח הארוך ולהביא שחקנים, זה דברים שעשינו במינימום אמצעים והצלחנו לעשות את זה. האנרגיות לא היו בשיא והמצב לא היה הכי טוב”.

בירם כיאל ומוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

אתה חושש לסכנין?

“סכנין מועדון חשוב לכדורגל הישראלי, יש להם קהל אדיר ומטורף. להיות עם עובדייה דרוויש זה העביר מסר של דו קיום. אני לא יודע למה הם מתנהלים ככה בדברים הקטנים, זה פוגע קשות בצד המקצועי”.

מה לגבי אבו יונס?

“אמרתי לאבו יונס שהאנרגיות לא טובות ושאני מייעץ לו לפטר את הצוות המקצועי, יום אחרי זה נפרדנו, גם אני וגם דראפיץ’. הוא שמע מה שאני חושב לגבי הכל. לפעמים, הדברים האלה פוגעים בפן המקצועי, אני מאמין שהכל זה בפרטים הקטנים ובשקט תעשייתי. אני שמח על הדרך שעשיתי עם סלובו. סיימתי בסכנין עם אבו יונס בצורה טובה, הרגשתי שהדברים והאנרגיות לא בשיא. דראפיץ’ אמר לי שהוא מרוקן ושאין לו אנרגיות וזזנו הציגה”.

מימר יצליח שם?

“שרון חבר טוב, אני מאחל לו להצליח. אמרתי לו הכל, אבל הוא מכיר את המקום. עשינו הרבה שיחות, הוא מכיר את ה-DNA של המועדון, אני מקווה שיצליחו ויעשו עונה טובה. כאחד ששיחק ברמות הגבוהות הרגשתי כמה המועדון הזה מטורף וחשוב לכדורגל הישראלי”.