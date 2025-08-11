תצליח לסיים הכל? ברצלונה במרוץ נגד השעון

אחרי שניצחה בקלילות אתמול (ראשון) את קומו האיטלקית 0:5 בגביע גאמפר המסורתי, העיניים של ברצלונה מכוונות לפתיחת העונה בליגה הספרדית. הקטלונים יפגשו במחזור הפתיחה ביום שבת את מיורקה למשחק חוץ, כשהם כמובן רוצים להתחיל את העונה ברגל ימין ולשמור על התואר.

אבל למרות קדם העונה הבאמת מבטיח של הבלאוגרנה, בו רשמו ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים, כבשו לא פחות מ-20(!) שערים ונהנו שוב מלאמין ימאל, שבהופעות הבכורה שלו עם המספר 10 על הגב כבש ארבעה שערים. המצב רחוק מלהיות ורוד בבירת קטלוניה.

כאמור, בארסה תפתח את העונה במיורקה (שבת, 20:30, שידור ישיר בערוץ ONE) אבל נכון לרגע זה האנזי פליק בכלל לא יודע עם מי מהסגל יוכל להתחיל אותה. ישנם לא פחות משבעה שחקנים שעדיין לא רשומים בלה ליגה, כולל הרכישות האחרונות של בארסה, בניהם מרקוס רשפורד, מי שלדעת רבים, הוא הרכש המעניין ביותר של בירת קטלוניה הקיץ.

טר שטגן וגארסיה (צילום מסך)

דבר אחד ידוע לנו אחרי אתמול, הסתיימה סוף סוף סאגת מארק אנדרה טר שטגן. הגרמני, שיצא למלחמה מתוקשרת נגד המועדון, כולל פוסט באינסטגרם שקומם את האוהדים, בו ציין, בניגוד לדו”ח הרפואי שלו, כי הוא ייעדר רק לשלושה חודשים מהמגרשים, דבר שעשה נזק לקטלונים בניסיון לרשום את מחליפו ז’ואן גארסיה, הושיט ידו לשלום וציין כי יעבוד בצמוד למועדון ויעזור ככל שיידרש.

אז אמנם נראה כי השוער הספרדי החדש של בארסה בדרך להיות רשום, אך מה עם רשפורד? הרכש שיכול להיחשב מרגש עבור הבלאוגרנה בחלון הנוכחי, נמצא כרגע רק שני או שלישי בעדיפות הרישום, שכן יש שחקנים שנרכשו לפניו, או שנמצאים במועדון כבר מהעונה שעברה שגם רישומם עדיין לא נפתר. השחקנים הנוספים שלא רשומים עדיין בליגה, מלבד כאמור גארסיה ורשפורד, הם וויצ’ך שצ’סני, ג’רארד מרטין, הקטור פורט, מארק ברנאל וגם הרכש הטרי רוני ברדג’י.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

ב’מארקה’ הספרדי, מציינים את הדרך הכי טובה של בארסה לבצע רישומים אלו, היא כמובן החזרה לכלל 1:1 בפייר פליי הפיננסי, שיאפשר לברצלונה להוציא בדיוק את הסכום שהיא מכניסה, וגם להכיל את המשכורות של כלל שחקני הסגל. אולם המועדון נמצא בבעיה זו עוד מימי ליאו מסי, כשהאוהדים זוכרים שהיא זו שאילצה את המועדון הקטלוני להיפרד מהשחקן הגדול בהיסטוריה שלו, וכנראה של הכדורגל בכלל.

וכל אלו הן לא הבעיות היחידות של אלופת ספרד, שכן עדיין לא ברור מתי תחזור הקבוצה סוף סוף לקאמפ נואו. המועדון, ששיחק בשתי העונות האחרונות באצטדיון האולימפי המיושן בהר היהודים, הודיע שיחזור לאצטדיון האייקוני שלו כבר בגביע גאמפר, אך הדבר לא קרה, כשהמשחק אתמול שוחק באצטדיון הקטן על שמו של יוהאן קרויף, בו משחקת בדרך כלל קבוצת המילואים של בארסה. כרגע סומן תאריך יעד חדש, ה-14 בספטמבר נגד ולנסיה, מה שיהיה משחק הבית הראשון של הבלאוגרנה, שייפתחו את העונה עם שלושה משחקי חוץ רצופים.