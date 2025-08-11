"הרגשנו קושי מול קבוצות גדולות כי גלוך ישראלי"

אוסקר גלוך רשם אתמול (ראשון) את הופעת הבכורה שלו באייאקס, כשעלה כמחליף בניצחון 0:2 על טלסטאר במסגרת המחזור הראשון של הליגה ההולנדית. היום בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן, סוכנו שחר גרינברג סיפר על החוויה של הקשר הישראלי באמסטרדם, ההצעות האחרות שירדו, וגם: עומר דהן חלוצה הצעיר של מכבי חיפה.

איך הייתה ההופעה הראשונה של אוסקר?

”זה מרגש מאוד, הוא ציפה להיכנס כשישב על הספסל, הוא בנוי לדברים האלה. לאט לאט נראה אותו פותח, מגיע להזדמנויות ומביא מספרים”.

איך קיבלו אותו שם ומה מצפים ממנו?

“אני חושב שאחת התכונות הכי חזקות של אוסקר, זה שהמושג לחץ לא משפיע עליו, הוא קר רוח, חדור מטרה ומבין לאן הוא הולך. הוא מודע לציפיות והמטרה של כולנו בסופו של דבר היא שהוא יראה שהוא יכול ומסוגל. אנחנו יודעים שהוא יכול ומסוגל. קבוצה כמו אייאקס מציגה אותך ואומרת לך שאתה תהיה ה-10 שלנו, זאת אמירה מחייבת מהצד של אייאקס, זה נתן לנו הרבה מאוד ביטחון במהלך הזה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

איך קיבלו אותו השחקנים?

”ברמות האלה כולם מקצוענים, לא עושים משחקים. קיבלו אותו נהדר והקליטה הייתה נהדרת, יש מספיר אנשים במועדון שדואגים לו, הנחיתה הייתה רכה. קיבלו את כולנו בצורה מרגשת”.

איך הייתה לך החוויה הזו?

“כשזה נחתם אז לכולם היה חיוך גדול על הפנים. בדרך לשם הזענו לא מעט, זה לא פשוט. לנהל עסקה בסדר גודל כזה שמעורבים בה כל כך הרבה אנשים – מאייאקס עד זלצבורג, השחקן וכולם”.

ההתאקלמות של אוסקר גלוך באייאקס

כמה הצעות ירדו בגלל שהוא ישראלי?

“זו סוגיה שעולה המון באופן כללי. זה מפריע, קשה ומבאס, אבל אנחנו חזקים. נפלו לא מעט עסקאות, אני לא מכיר את קומו. היו דברים אחרים עם קבוצות אחרות, אני לא אכנס לשמות. היו קבוצות גדולות, שאתה מרגיש שהדיבור חיובי, אך אז כשנכנסים לפרטים אתה מרגיש שזה קושי. היו כאלה שהיו פתוחים והתנצלו כי זה לא היה מקצועי, אם הסיטואציה הייתה אחרת היינו מתקדמים”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

לאן הוא עוד יכול להגיע ולהתפתח אם החיבור יצליח?

“אני חושב שהכיוון כמו שאני רואה זה אנגליה. אתה רואה לאן השחקנים שהגיעו ונמכרו מאייאקס לאן הם יוצאים. ברור לכולם שאייאקס תחפש להרוויח והכיוון יהיה למכור אותו ב”קצת” יותר ממה שקנו אותו. אני אשמח לראות אותו בארסנל, יונייטד או ליברפול, אבל זה מאוד תלוי בסיטואציה. זה תלוי איך הקבוצה תראה השנה, אם יזכו באליפות ואיך ייראו בליגת האלופות. יש המון עיניים על אוסקר, אם אתה מצליח באייאקס אתה מגיע לגבהים אחרים”.

מה לגבי עומר דהן?

“במעבר חד, עומר דהן כולנו מכירים אותו, היה מלך השערים של חיפה בנוער. סופר מוכר. השנה הוא נפצע וחזר מפציעה בימים האחרונים, צריך לתת לזה טיפה זמן. אנחנו רוצים לראות אותו משחק ומשתלב במכבי חיפה, אם זה לא יצליח נבקש שיצא להשאלה ולצבור דקות, זה הכיוון שלנו”.

עומר דהן (לילך וויס-רוזנברג)

יש לוח זמנים לגבי מתי הדברים יקרו? זה תלוי גם במלמד.

“זה תלוי בסוף בהחלטה של מכבי חיפה, ניתן להם זמן, אבל נצטרך לקבל החלטה בשבוע הקרוב אחרי שנשמע מהם איך הם רואים את התמונה”.

מה לגבי נועם שחר?

“סיכמנו בכפר שלם, יש לנו רק לפתוח את העניין מול הפועל באר שבע, נקווה שיעשה שם מספרים טובים ויקבל יותר דקות מאשר הפועל פתח תקווה. נקווה שבהמשך יחזור לב”ש”.