יום רביעי, 13.08.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי

"הרגשנו קושי מול קבוצות גדולות כי גלוך ישראלי"

שחר גרינברג, סוכנו של הקשר, ל-"שיחת היום" ב-ONE: "נפלו עסקאות, היו כאלה שהתנצלו". איך הגיבו אחרי שחתם באייאקס, הכיוון לפרמייר ליג ועומר דהן

|
אוסקר גלוך ושחר גרינברג (פרטי)
אוסקר גלוך ושחר גרינברג (פרטי)

אוסקר גלוך רשם אתמול (ראשון) את הופעת הבכורה שלו באייאקס, כשעלה כמחליף בניצחון 0:2 על טלסטאר במסגרת המחזור הראשון של הליגה ההולנדית. היום בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן, סוכנו שחר גרינברג סיפר על החוויה של הקשר הישראלי באמסטרדם, ההצעות האחרות שירדו, וגם: עומר דהן חלוצה הצעיר של מכבי חיפה.

איך הייתה ההופעה הראשונה של אוסקר?
”זה מרגש מאוד, הוא ציפה להיכנס כשישב על הספסל, הוא בנוי לדברים האלה. לאט לאט נראה אותו פותח, מגיע להזדמנויות ומביא מספרים”.

איך קיבלו אותו שם ומה מצפים ממנו?
“אני חושב שאחת התכונות הכי חזקות של אוסקר, זה שהמושג לחץ לא משפיע עליו, הוא קר רוח, חדור מטרה ומבין לאן הוא הולך. הוא מודע לציפיות והמטרה של כולנו בסופו של דבר היא שהוא יראה שהוא יכול ומסוגל. אנחנו יודעים שהוא יכול ומסוגל. קבוצה כמו אייאקס מציגה אותך ואומרת לך שאתה תהיה ה-10 שלנו, זאת אמירה מחייבת מהצד של אייאקס, זה נתן לנו הרבה מאוד ביטחון במהלך הזה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

איך קיבלו אותו השחקנים?
”ברמות האלה כולם מקצוענים, לא עושים משחקים. קיבלו אותו נהדר והקליטה הייתה נהדרת, יש מספיר אנשים במועדון שדואגים לו, הנחיתה הייתה רכה. קיבלו את כולנו בצורה מרגשת”.

איך הייתה לך החוויה הזו?
“כשזה נחתם אז לכולם היה חיוך גדול על הפנים. בדרך לשם הזענו לא מעט, זה לא פשוט. לנהל עסקה בסדר גודל כזה שמעורבים בה כל כך הרבה אנשים – מאייאקס עד זלצבורג, השחקן וכולם”.

ההתאקלמות של אוסקר גלוך באייאקס

כמה הצעות ירדו בגלל שהוא ישראלי?
“זו סוגיה שעולה המון באופן כללי. זה מפריע, קשה ומבאס, אבל אנחנו חזקים. נפלו לא מעט עסקאות, אני לא מכיר את קומו. היו דברים אחרים עם קבוצות אחרות, אני לא אכנס לשמות. היו קבוצות גדולות, שאתה מרגיש שהדיבור חיובי, אך אז כשנכנסים לפרטים אתה מרגיש שזה קושי. היו כאלה שהיו פתוחים והתנצלו כי זה לא היה מקצועי, אם הסיטואציה הייתה אחרת היינו מתקדמים”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

לאן הוא עוד יכול להגיע ולהתפתח אם החיבור יצליח?
“אני חושב שהכיוון כמו שאני רואה זה אנגליה. אתה רואה לאן השחקנים שהגיעו ונמכרו מאייאקס לאן הם יוצאים. ברור לכולם שאייאקס תחפש להרוויח והכיוון יהיה למכור אותו ב”קצת” יותר ממה שקנו אותו. אני אשמח לראות אותו בארסנל, יונייטד או ליברפול, אבל זה מאוד תלוי בסיטואציה. זה תלוי איך הקבוצה תראה השנה, אם יזכו באליפות ואיך ייראו בליגת האלופות. יש המון עיניים על אוסקר, אם אתה מצליח באייאקס אתה מגיע לגבהים אחרים”.

מה לגבי עומר דהן?
“במעבר חד, עומר דהן כולנו מכירים אותו, היה מלך השערים של חיפה בנוער. סופר מוכר. השנה הוא נפצע וחזר מפציעה בימים האחרונים, צריך לתת לזה טיפה זמן. אנחנו רוצים לראות אותו משחק ומשתלב במכבי חיפה, אם זה לא יצליח נבקש שיצא להשאלה ולצבור דקות, זה הכיוון שלנו”.

עומר דהן (לילך וויס-רוזנברג)עומר דהן (לילך וויס-רוזנברג)

יש לוח זמנים לגבי מתי הדברים יקרו? זה תלוי גם במלמד.
“זה תלוי בסוף בהחלטה של מכבי חיפה, ניתן להם זמן, אבל נצטרך לקבל החלטה בשבוע הקרוב אחרי שנשמע מהם איך הם רואים את התמונה”.

מה לגבי נועם שחר?
“סיכמנו בכפר שלם, יש לנו רק לפתוח את העניין מול הפועל באר שבע, נקווה שיעשה שם מספרים טובים ויקבל יותר דקות מאשר הפועל פתח תקווה. נקווה שבהמשך יחזור לב”ש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */