"הייתי רוצה לסיים את הקריירה בהפועל ב"ש"

האקסית מהנגב ("אופציה"), הפועל ת"א ("היו שיחות"), אמא שלו ("לא אוהב שהיא מתראיינת"), וגם: דאפה והעצה לזהבי. שהר בראיון לתוכנית "שיחת היום"

בן שהר חוגג (רדאד ג'בארה)
בן שהר חוגג (רדאד ג'בארה)

אחד החלוצים הכי גדולים בכדורגל הישראלי בעשור האחרון, בן שהר, עדיין ללא קבוצה. בגיל 36 ולאחר שעלה עם הפועל תל אביב לליגת העל, האדומים טרם חידשו את חוזהו של שהר, שמחפש כעת את היעד הבא, בו ככל הנראה יסיים את הקריירה. 

בראיון לגידי ליפקין ואסי ממן בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE, שהר דיבר על הפרידה מהפועל ת”א, הראיונות של אמא שלו, היכן הוא רואה את עצמו מסיים את הקריירה, הרצון לחזור להפועל באר שבע וגם: נתן עצה לקולגה, ערן זהבי. 

מה קורה איתך, אתה מתאמן ומשקיע אבל מה קורה?
“אני מתאמן קשה ועובד ומבלה עם המשפחה, אני עדיין ללא קבוצה. סיימנו עונה עם הפועל ת”א. למה אני לא ממשיך? זה עדיין לא סופי. יש קשר טוב ביני לבין ברדה וההנהלה. אני בטוח שבהפועל מעריכים אותי אבל זה שלהם. הסגל שלהם לא סגור ואני בטוח שהם יודעים כמה תרמתי להם במגרש ומחוצה לו בהרבה רגעים קריטיים. בוא נראה, הכל פתוח”.

בן שהר מדבר על התקופה בהפועל והעתיד

למה אתה לא ממשיך בהפועל?
“תראה היה לנו שיחות איתם, כרגע זה לא לא ולא כן, זה לא שם עדיין. יש להם את המחשבה שלהם, אני חושב שבעונה כזאת שהפועל ת”א עולה לליגת העל אתה תמיד תצטרך שחקנים שאפשר לסמוך עליהם. במקומות שהייתי הקבוצה סיימה עם תואר. השחקנים הצעירים מתייעצים איתי. דאפה? הוא כישרון גדול אבל בתחילת דרכו, צריכים לעבוד איתו נכון. הוא פוטנציאל אחלה, אני מקווה שהוא יצליח”. 

בן שהר חוגג את שער היתרון (חגי מיכאלי)בן שהר חוגג את שער היתרון (חגי מיכאלי)

אולי הפועל חוששת להתעסק עם אמא שלך שתעלה לתקשורת ותגיד כל מיני דברים?
“הפועל ת”א יודעת מה היא מקבלת שהיא מקבלת את בן שהר, עזרתי להם המון. כשברדה הגיע הוא ידע שהוא יכול לסמוך עלי. ששלא שיחקתי לא קרה כלום, קבוצה שרוצה אותי צריכה לראות את היתרונות מול החסרונות”.

“מכבי פ”ת לא זכתה מעולם בגביע, אבל ידעתי איך להיות שם כשקוז’וק הגיע ועזרתי להרים את חדר ההלבשה. אמא שלי מגוננת וזה בסדר. אני לא יודע מה קורה עם אמא שלי כל הזמן, אני נוזף בה ולא אוהב שהיא מתראיינת. יש בנינו הרבה ויכוחים, אני לא אוהב את הדרך שלה ואני לא מסכים איתה על הכל, אבל זאת אמא שלי ואני מכבד אותה. מי שרוצה שידבר אתי, לי יש את הדעות שלי. הקבוצה צריכה לראות מה אני מביא לקבוצה ולא דברים אחרים”.

בתיה שהר בן שהר (אלעד ירקון)בתיה שהר בן שהר (אלעד ירקון)

לאן זה הולך?
”יש כמה הצעות, אבל הן לא רלוונטיות לי. אני מחפש מקום שבו אני אוכל לסיים את הקריירה בקבוצה מכבדת. יש כמה קבוצות בארץ שאני יכול לתרום להן, מחפש אתגר, אבל לא אלך לכל מקום שיציעו לי. אני אכבד כל הצעה אבל אני סבלני והליגה לא התחילה. פרישה לא על הפרק, אני לא שם. אני עובד קשה”. 

יש דברים שהיית עושה אחרת?
“אני שמח על הקריירה שלי. הגעתי למקומות שרק חלמתי עליהם. יש דברים שהייתי עושה אחרת, כמובן שהציפיות היו בשמיים אז כל דבר מתגמד. כל דבר מתגמד אחרי צ’לסי ששיחקתי תחת מוריניו. באספניול היה לי חוזה ל-4 שנים ושם אולי הייתי נשאר למרות שלא שיחקתי, הייתי פחות סבלני. היה את עניין הצבא גם. היו דברים לא פשוטים שקבלת ההחלטות לא הייתה נכונה, אבל כשאני מסתכל אחורה אני שמח מאוד על הכל”. 

אתה מדבר עם שאר השחקנים הוותיקים ששחקנים חופשיים?
“קודם כל השחקנים שבגיל שלי או יותר גדולים יודעים לחזק את עצמם מנטלית לבד. הם הגיעו לאן שהגיעו בזכות. אנחנו כן מדברים ומתייעצים אחד עם השני.”

מה ערן זהבי צריך לעשות?
“אם ערן מרגיש טוב, שימקסם את זה. איפה שהכי נכון לו, אם זה דובאי או ארה”ב. אני אמליץ לו לעשות מה שהכי טוב לו. גם ורד וטיבי ככה. אם אנחנו מקימים קבוצה, היא תהיה בפלייאוף העליון”.

אם תמשיך לשחק בליגת העל, כמה שערים תבקיע ומה התסריט שלך לסיום הקריירה?
“גם אם זה לא יקרה בהפועל ת”א, אני ארצה לסיים במקום שהוא ראוי לי. הייתי רוצה לסיים גם בהפועל באר שבע, זה אופציה בשבילי. אני רוצה לסיים בצורה טובה, על המגרש. אני מודע שיש עוד שחקנים ואני לא בן 20, אבל אני אדע לעזור לקבוצה גם אם אני לא אכבוש דו ספרתי כמו שעשיתי בב”ש. אני מבין היום כמה חדר הלבשה זה חשוב. הקומבינציה הזאת יכולה לתרום לשני הצדדים”.

בן שהר בתקופתו בהפועל באר שבע (חגי מיכאלי)בן שהר בתקופתו בהפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
