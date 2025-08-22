יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

הצביעו: מי השחקן הטוב בליגה ומי תיקח אליפות?

סקר הכדורגל הישראלי הענק: האצטדיון שאתם הכי אוהבים, האם צריך לשחק בשישי, מי יסיים את העונה כמלך השערים, מי השופט/ת הכי טוב והבעלים המצטיין?

|
עומר אצילי, דולב חזיזה, דור פרץ והלדר לופס (עמרי שטיין, שחר גרוס, רדאד ג'בארה וחגי מיכאלי)

ליגת העל כבר מעבר לפינה וזה הזמן שלכם אוהדי הכדורגל להביע את דעתכם. סקר הכדורגל הישראלי הגדול של ONE יוצא לדרך וכל השאלות הבוערות על הפרק, החל מהקבוצה האהודה עליכם, מי תהיה האלופה ומי מלך השערים ועד מה אתם הכי לא אוהבים בכדורגל ומי הקהל הכי גזעני.

עוד על הפרק: מי השחקן הטוב בליגה, האם צריך להמיר בענישה, האם שוטרים נחוצים במגרשים, האם הייתם לוקחים את הילדים שלכם למשחק, האם לדעתכם המגרשים בטוחים, מי הבעלים הכי טוב, מי המאמן שילך הביתה ראשון, האם אתם בעד משחקים ביום שישי ועוד ועוד. ענו על הכל:

