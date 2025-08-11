רכש משמעותי: מתנאל טדסה חתם בנוף הגליל

בהפועל נוף הגליל עושים הכול כדי להימנע מחזרה למאבקי התחתית שפקדו את הקבוצה בעונה האחרונה, ול-ONE נודע כי הבוקר ביצעו במועדון החתמה משמעותית.

הקשר מתנאל טדסה הצטרף לסגל של אורי גוטמן וחתם באמצעות סוכנו ירון ברנס. בעונה שעברה, שיחק בבני סכנין ובעירוני טבריה, ורשם בסך הכול 22 הופעות בליגת העל. בעונתו בטבריה בליגה הלאומית סיים עם הקבוצה במקום השלישי ורשם 12 בישולים.

בעברו, טדסה היה משמעותי בהעפלתה של מכבי בני ריינה לליגת העל והפך לאחד הקשרים היותר יציבים בליגה הלאומית, ובהמשך ביסס את מעמדו כשחקן קבוע בליגת העל.

גיא יצחקי, ישחק בכפ"ס (יונתן גינזבורג)

במקביל, גם הפועל כפר סבא מתחזקת: ביממה האחרונה חתם במועדון החלוץ גיא יצחקי, שהיה אחד השחקנים היותר בולטים בליגה א' בעונה שעברה במדי הפועל מרמורק.

יצחקי, שחתם באמצעות סוכנו אדם קידן, כבש 18 שערי ליגה, כאשר עוד לפני כן, שיחק בשמשון ת"א פזטל ובהפועל רמת גן מהליגה הלאומית, במדיה כבש שער ליגה אחד.