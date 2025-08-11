יום שני, 11.08.2025 שעה 12:18
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

רכש משמעותי: מתנאל טדסה חתם בנוף הגליל

הקשר, ששיחק בעונה החולפת בליגת העל עם בני סכנין ובלאומית עם עירוני טבריה, מצטרף לקבוצתו של אורי גוטמן. החלוץ גיא יצחקי עבר להפועל כפר סבא

|
מתנאל טדסה במדי בני סכנין (עמרי שטיין)
מתנאל טדסה במדי בני סכנין (עמרי שטיין)

בהפועל נוף הגליל עושים הכול כדי להימנע מחזרה למאבקי התחתית שפקדו את הקבוצה בעונה האחרונה, ול-ONE נודע כי הבוקר ביצעו במועדון החתמה משמעותית.

הקשר מתנאל טדסה הצטרף לסגל של אורי גוטמן וחתם באמצעות סוכנו ירון ברנס. בעונה שעברה, שיחק בבני סכנין ובעירוני טבריה, ורשם בסך הכול 22 הופעות בליגת העל. בעונתו בטבריה בליגה הלאומית סיים עם הקבוצה במקום השלישי ורשם 12 בישולים.

בעברו, טדסה היה משמעותי בהעפלתה של מכבי בני ריינה לליגת העל והפך לאחד הקשרים היותר יציבים בליגה הלאומית, ובהמשך ביסס את מעמדו כשחקן קבוע בליגת העל. 

גיא יצחקי, ישחק בכפ"ס (יונתן גינזבורג)גיא יצחקי, ישחק בכפ"ס (יונתן גינזבורג)

במקביל, גם הפועל כפר סבא מתחזקת: ביממה האחרונה חתם במועדון החלוץ גיא יצחקי, שהיה אחד השחקנים היותר בולטים בליגה א' בעונה שעברה במדי הפועל מרמורק.

יצחקי, שחתם באמצעות סוכנו אדם קידן, כבש 18 שערי ליגה, כאשר עוד לפני כן, שיחק בשמשון ת"א פזטל ובהפועל רמת גן מהליגה הלאומית, במדיה כבש שער ליגה אחד.

