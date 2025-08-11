בתקן FIFA: האצטדיון העירוני בערד שודרג

אצטדיון ערד מקבל צורה. לאחר שבתום עונת 2024/25 קבוצת מ.כ. ערד המקומית העפילה לליגה ב' דרך משחקי הפלייאוף העליון, לנוכח ניצחונה 1:4 על מכבי באר שבע, ההכנות המקצועיות בעיצומן לקראת עונת 2025/26 בליגה ב' דרום ב', כשיחד עם זאת, העירייה פועלת בהתחדשות בכל הקשור לאצטדיון העירוני, שבמשך שנים נדמה היה כי נשכח מלכת.

והנה, לאחר שנים של הזנחה, אם אפשר לקרוא לזה כך, בעיריית ערד הרימו הכפפה וציינו בסלוגן משמח "ערד מתחדשת גם בכדורגל!". לאחר מספר חודשים של עבודות, בעירייה שידרגו את האצטדיון העירוני הצופה אל ההרים מול מדבר יהודה, בנוף פסטורלי עוצר נשימה, באחד מהמגרשים המעניינים בארץ, עם כ-4,000 מקומות ישיבה.

בהודעת העירייה נכתב על הנעשה בשטח: "החלפת כל המשטח לדשא טבעי בגודל תקני, בהתאמה לדרישות FIFA, הקמת תשתיות ניקוז כולל קומפוסט מקצועי ודשן מותאם, התקנת מערכת השקיה מקצועית, התקנת שערים חדשים ותקניים, הקמת מקומות ישיבה חדשים לשחקנים ועמדות שופטים".

שדרוג אצטדיון ערד (באדיבות עיריית ערד)

בימים אלו מתבצע שיפוץ ושדרוג חדרי ההלבשה במתחם האצטדיון העירוני בערד, באמונה שבתוך כחודש ימים – גם הנושא הזה יהיה מאחוריהם, בעוד מ.כ. ערד, המקומית, משחקת ומארחת שם במסגרת ליגה ב' דרום ב'. ערד הוקמה מחדש בעונת המשחקים האחרונה, לאחר היעלמותה לפני מספר שנים. שיאה של הקבוצה היה בעלייתה לליגה א' בתחילת שנות האלפיים.

מעיריית ערד נמסר ל-ONE: "מועדון הכדורגל של ערד נסגר בשנת 2022 עקב חובות וערד הייתה מבין הערים הבודדות שלא החזיקה קבוצה בוגרת. כחלק מהבטחת הבחירות ולאחר בחירתו, ראש עיריית ערד יאיר מעין פתח מחדש את קבוצת הכדורגל של ערד בהשקעה של מאות אלפי שקלים".

"הקבוצה שנפתחה מחדש הצליחה כבר בעונה הראשונה שלה להעפיל לליגה ב' והסבה גאווה לעיר ערד. כעת, כחלק מההכנות לעונת המשחקים הקרובה, עיריית ערד שיפצה את האצטדיון בעלות של כ-2 מיליון שקלים לפי התקנים של FIFA. עיריית ערד תמשיך לחזק את הכדורגל בערד גם בשנים הבאות".

בתוך כך, לידיעת מ.כ. ערד, שמתכוננת לילות כימים לעונה הקרובה, דוד טיוליאבקו, שבאחרונה אף התראיין ל-ONE, שוחרר ממכבי קריית גת, העולה הטרייה לליגה א' דרום, כך שאם מתעניינת היא בשחקן התקפי, הרי שיש לה אותו בסל השחקנים החופשיים לעת עתה, מה גם שמדובר בשחקן מקומי, המתגורר בערד.