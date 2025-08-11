יום שני, 11.08.2025 שעה 12:18
לאן יילכו כ-1,100 ילדים בהוד השרון?

מחלקת הנוער בסכנה? עמותת ספורטאי הוד השרון העבירה הבוקר מכתב לעירייה בו הציעה להגיע להסכם חדש בכפוף ללוח הזמנים הצפוף, לקראת העונה הקרובה

|
הפועל הוד השרון נערים א' (באדיבות המועדון)
הפועל הוד השרון נערים א' (באדיבות המועדון)

מועדי הרישום מתקרבים לסיומם בכל הקשור למחלקות הנוער, לקראת עונת 2025/26 ובהפועל הוד השרון לא יודעים מה יניב העתיד, כשכרגע הסיטואציה לא נעימה בעבור כ-1,100 ילדים במחלקה. הבוקר (שני) שיגרה עמותת ספורטאי הוד השרון – עמותה להתעמלות וספורט ע"ר, באמצעות עו"ד שי טל, מכתב ל חיים שאבי, מחזיק תיק הספורט בהוד השרון.

המכתב הוא תלונה של עמותת "ספורטאי הוד השרון" לעיריית הוד השרון, בה נטען כי הסכם משנת 2011 להעברת זכויות ניהול מחלקת הנוער בכדורגל לעירייה לא קיבל את האישורים הנדרשים במוסדות העמותה, לא דווח לרשם העמותות, ונחתם ללא סמכות כדין. העמותה טוענת לפגמים מהותיים בהסכם ולהפרות שיטתיות מצד העירייה הפוגעות בזכויותיה וגורמות לה נזקים.

למרות זאת, העמותה הציעה להגיע להסכם חדש מול העירייה לעונת המשחקים 2025/26, שיכלול בין היתר: המשך ניהול עירוני של מחלקת הנוער; שימוש בלעדי של העמותה במגרש נווה הדר ללא תשלום; הפעלת בית ספר לכדורגל וקבוצות חדשות; אחזקת המגרש ותאורה על חשבון העירייה; שימוש במגרש גני צבי בתקופת שזרוע הדשא בנווה הדר.

וכך גם הבטחת תמיכות כספיות מהעירייה עד חתימת ההסכם החדש והשלמת תקציב לשנת 2026. יחד עם זאת, העמותה הדגישה כי אין בכך ויתור על זכויות או טענות העומדות לה לפי דין, ציין בסוף פסוק עו"ד שי טל, המייצג את עמותת "ספורטאי הוד השרון – עמותה להתעמלות וספורט ע"ר", שהעבירה המכתב לחיים שאבי, מחזיק תיק הספורט בהוד השרון.

עו״ד שי טל מסר ל-ONE: ״1,100 ילדי מחלקת הנוער לנגד עיננו. אני מקווה שהעירייה תתעשת כי הזמן אוזל״.

בפניית ONE לדוברות עיריית הוד השרון, טרם נתקבלה תגובה בנושא ותובא כאן לכשתתקבל.

