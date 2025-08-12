יום שלישי, 12.08.2025 שעה 12:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ממשיך ביפן: נטע לביא הצטרף רשמית למצ'ידה

הקשר עזב את גמבה אוסקה וקיבל חוזה לשנתיים עם אופציה: "אעשה את המיטב ואלחם". השכר שירוויח בקבוצתו החדשה בפנים, וגם: הרווח של מכבי חיפה מהעסקה

|
נטע לביא (IMAGO)
נטע לביא (IMAGO)

נטע לביא ממשיך ביפן. למרות הרצון של מכבי חיפה לכך שיחזור לקדנציה נוספת בינואר, כשפנייה אף נעשתה אליו, הקשר יעזוב את גמבה אוסקה אחרי שנתיים וחצי, כאשר הוא הצטרף רשמית למצ’ידה שבטוקיו. השחקן חתם על חוזה לשנתיים פלוס אופציה באמצעות סוכניו גלעד קצב ושלומי בן עזרא. לביא נרכש חצי שנה לפני סיום חוזהו בגמבה אוסקה. מכבי חיפה תרוויח 30% מההפרש של הרכישה שבה נרכש ע”י גמבה. זאת אומרת 30% מה-500,000 שנמכר, מה שאומר שהירוקים יקבלו כ-70 אלף אירו.

לביא ישתכר כ-800 אלף אירו לעונה שכר בסיס, סכום שצפוי להגיע למיליון אירו לאחר מענקים ובונוסים. הקשר (28) עבר לגמבה אוסקה תמורת 500 אלף אירו ממכבי חיפה בינואר 2023, וכעת, מגיע לתחנה השנייה שלו בארץ השמש העולה – הקבוצה מטוקיו.

לביא נפרד: “תמיד קשה לומר שלום, אבל אני רוצה להודות לגמבה אוסקה ולכל מי שהיה מעורב בשנתיים וחצי הנפלאות שלי במועדון. לשחק כאן עזר לי לצמוח כשחקן וכאדם. למדתי על הכדורגל והתרבות ביפן, שתמיד כיבדתי, ואזכור לטובה בלבי את הכל. אני מודה לאוהדים על התמיכה החמה בתקופות הטובות והרעות. תמיד עשיתי את הטוב ביותר שלי עבור הקבוצה ומקווה שתזכרו לי את זה. מאחל לכם את הטוב ביותר בעתיד”.

מצ’ידה, שזכתה באליפות הליגה השנייה ב-2023, וסיימה בעונה שעברה במקום השלישי בטבלה, מה שנתן לה את הכרטיס לליגת האלופות של היבשת. העונה, היא ניצבת במקום החמישי לאחר 25 מחזורים, כשהיא רחוקה רק ארבע נקודות מהמקום הראשון. 

אקס מכבי חיפה רשם העונה 22 הופעות במדי קבוצתו בכל המסגרות, 18 בליגה, כאשר הוא כובש שער אחד ומבשל שניים. בסך הכל, לביא רשם 76 הופעות מאז הצטרף לגמבה אוסקה, בהן רשם שני שערים ושלושה בישולים. 

לאחר הצטרפותו למצ’ידה אמר לביא: “אני נרגש מאוד מההזדמנות. מצפה לפגוש את החברים החדשים שלי ולראות את כל האוהדים במגרש. אשתמש בניסיון שלי כדי לעשות את הטוב ביותר שלי ולסייע למועדון עם המטרות שלו. בואו נילחם יחד, אתן את הכל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */