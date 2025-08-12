ממשיך ביפן: נטע לביא הצטרף רשמית למצ'ידה

נטע לביא ממשיך ביפן. למרות הרצון של מכבי חיפה לכך שיחזור לקדנציה נוספת בינואר, כשפנייה אף נעשתה אליו, הקשר יעזוב את גמבה אוסקה אחרי שנתיים וחצי, כאשר הוא הצטרף רשמית למצ’ידה שבטוקיו. השחקן חתם על חוזה לשנתיים פלוס אופציה באמצעות סוכניו גלעד קצב ושלומי בן עזרא. לביא נרכש חצי שנה לפני סיום חוזהו בגמבה אוסקה. מכבי חיפה תרוויח 30% מההפרש של הרכישה שבה נרכש ע”י גמבה. זאת אומרת 30% מה-500,000 שנמכר, מה שאומר שהירוקים יקבלו כ-70 אלף אירו.

לביא ישתכר כ-800 אלף אירו לעונה שכר בסיס, סכום שצפוי להגיע למיליון אירו לאחר מענקים ובונוסים. הקשר (28) עבר לגמבה אוסקה תמורת 500 אלף אירו ממכבי חיפה בינואר 2023, וכעת, מגיע לתחנה השנייה שלו בארץ השמש העולה – הקבוצה מטוקיו.

לביא נפרד: “תמיד קשה לומר שלום, אבל אני רוצה להודות לגמבה אוסקה ולכל מי שהיה מעורב בשנתיים וחצי הנפלאות שלי במועדון. לשחק כאן עזר לי לצמוח כשחקן וכאדם. למדתי על הכדורגל והתרבות ביפן, שתמיד כיבדתי, ואזכור לטובה בלבי את הכל. אני מודה לאוהדים על התמיכה החמה בתקופות הטובות והרעות. תמיד עשיתי את הטוב ביותר שלי עבור הקבוצה ומקווה שתזכרו לי את זה. מאחל לכם את הטוב ביותר בעתיד”.

מצ’ידה, שזכתה באליפות הליגה השנייה ב-2023, וסיימה בעונה שעברה במקום השלישי בטבלה, מה שנתן לה את הכרטיס לליגת האלופות של היבשת. העונה, היא ניצבת במקום החמישי לאחר 25 מחזורים, כשהיא רחוקה רק ארבע נקודות מהמקום הראשון.

אקס מכבי חיפה רשם העונה 22 הופעות במדי קבוצתו בכל המסגרות, 18 בליגה, כאשר הוא כובש שער אחד ומבשל שניים. בסך הכל, לביא רשם 76 הופעות מאז הצטרף לגמבה אוסקה, בהן רשם שני שערים ושלושה בישולים.

לאחר הצטרפותו למצ’ידה אמר לביא: “אני נרגש מאוד מההזדמנות. מצפה לפגוש את החברים החדשים שלי ולראות את כל האוהדים במגרש. אשתמש בניסיון שלי כדי לעשות את הטוב ביותר שלי ולסייע למועדון עם המטרות שלו. בואו נילחם יחד, אתן את הכל”.