מכבי ת"א הודיעה: יוקובאיטיס שוחרר מהקבוצה

מכבי תל אביב הודיעה היום (שני) רשמית על פרידה מרוקאס יוקובאיטיס, ששוחרר מהקבוצה באופן סופי ואמור לחתום בבאיירן מינכן, אלופת גרמניה, כיעד הבא שלו באירופה. המועדון הצהוב בהודעת הפרידה: “מודים לרוקאס ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.

הליטאי הגיע לתל אביב ביולי 2024 אחרי 3 שנים בברצלונה, ולמעשה חתם לשלוש שנים אצל הצהובים, אותן הוא לא ישלים כמובן. יחד עם מכבי ת”א, הוא זכה בגביע ווינר סל וגם בגביע המדינה בעונה החולפת. לרוקאס באייאאוט של חצי מיליון אירו, כאשר שכרו אצל הבווארים יהיה באזור ה-1.2 מיליון אירו – סכום קרוב למה שהיה אמור להרוויח בחוזה החדש בצהוב, עליו לא חתם.

יוקובאיטיס נפרד גם הוא עם פוסט מרגש באינסטגרם: “לאחר מחשבה רבה, ובעקבות שיחות קשות רבות ודיונים, אני יכול כעת לאשר שתקופתי עם מכבי תל אביב הגיעה רשמית לסיומה. ההחלטה הזו היא אחת ההחלטות הקשות ביותר בקריירה שלי. לפעמים החיים מציבים נסיבות שמצריכות בחירות קשות מחוץ למגרש”.

רוקאס יוקובאיטיס (רדאד ג'בארה)

הרכז המשיך: “עם זאת, נהניתי והערכתי כל רגע שבו ייצגתי את המועדון האגדי הזה. אני גאה בעבודה שהשקעתי במהלך העונה האחרונה ומודה מעומק הלב על התמיכה שקיבלתי מהצוות המקצועי, מחבריי לקבוצה, ובעיקר – מהאוהדים המדהימים של מכבי. התשוקה, הנאמנות והאנרגיה שלכם תמיד יישארו איתי.

למרות שהדרך השתנתה בדרכים שלא ציפיתי להן, אני עוזב עם כבוד רב למועדון וזיכרונות חמים בלבד מהתקופה שלי בתל אביב. אני מאחל למכבי הצלחה מתמשכת בעונות הבאות. תודה על הכל. יאללה מכבי!”.