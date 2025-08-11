יום שני, 11.08.2025 שעה 12:17
כדורגל עולמי

"בברצלונה למדנו טכניקה, היינו קבוצה לא חוקית"

התקופה שלא מכירים בקטלוניה ("ניצחנו 0:15"), החלום על ריאל מדריד ("שיבטחו בי"), הקושי מול ילדיו ולמה יפרוש בליגת החובבים? באלוטלי בראיון נדיר

מריו באלוטלי (רויטרס)
מריו באלוטלי (רויטרס)

מריו באלוטלי הוא סיפור מיוחד. החלוץ שנע לאורך הקריירה בין מדינות שונות וגם בין הטופ העולמי לשנים אחרונות של ירידה מקצועית, דאג תמיד להישאר בכותרות. בראיון עדכני באיטליה, הוא חשף דברים שעליהם מיעט לדבר כמו תקופתו בברצלונה, סיפר על החלום הגדול, איך הוא כאבא וסאגת הנבחרת.

כבר בתשובה הראשונה, ניתן להבין כי מדובר בבאלוטלי אחר, רגוע ומתון יותר. סופר מריו נשאל לאן נעלם ואיך הוא מתכנן את חגיגות יום ההולדת 35 שלו, והשיב: “פעם חשבתי שהכל שחור ולבן, היום אני לומד לראות את גווני האפור. יום ההולדת? לא תכננתי כלום, רוצה רק בריאות לי ולאהוביי”.

החלוץ דיבר על ילדיו והמצב המורכב מול האמא, עם ביקורת על מערכת החוק: “מעולם לא הרשו לי להיות נוכח לחלוטין כאבא, עם הזמן הבנתי כמה האחריות הזו נפלאה. עם רפאלה זה קצת יותר קל, אבל עם ליאון יותר קשה – עד שחוקים מסוימים ישתנו כי לא נותנים לי לבלות איתם יותר מדי”.

מריו באלוטלי במדי אינטר (רויטרס)מריו באלוטלי במדי אינטר (רויטרס)

על עתידו, כאשר נכון לכרגע הוא ללא קבוצה לאחר שסיים את חוזהו בגנואה, אמר: “הייתי רוצה לענות היכן נראה אותי על המגרש, אבל אני לא יכול”. למרות מצבו המקצועי והגיל, באלוטלי שיתף בחלומו המפתיע: “החלום? לשחק בריאל מדריד”. עוד הוסיף: “אני מחפש מועדון שיבטח בי לעוד שנתיים-שלוש. אחר כך אשחק עם אחי בליגת החובבנים, הבטחתי לו שאסיים את הקריירה שלי שם לצידו”.

ואם כבר הבלאנקוס, באלוטלי שיתף גם על תקופתו הקצרה במבחנים כנער בברצלונה: “זה היה נפלא. הייתי עם האחים דוס סנטוס, עם טיאגו אלקנטה ובויאן קרקיץ’. שיחקנו בחופשיות והם לימדו אותנו רק טכניקה, עצירה ומסירה תוך כדי תנועה”. הוא המשיך: “זו הייתה שמחה לעלות על המגרש, הקבוצה הזו לא הייתה חוקית – ניצחנו משחקים בתוצאות כמו 0:15”.

לקראת סיום, באלוטלי התייחס לזמנו נבחרת בכנות רבה: “בסך הכל בקריירה, הייתי צריך להשקיע קצת יותר מאמץ. החרטה היחידה שלי היא על הנבחרת הלאומית, יכולתי לשחק יותר. היו אנשים שלא רצו אותי שם, אבל זה כבר מים מתחת לגשר”.

