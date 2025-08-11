קבוצה אחת, 2 לוגואים: הפתרון של הפועל העמק

בהפועל העמק ממשיכים לנסות להחזיר את ארגון האוהדים, ה"ספורטרס", ליציע. ל-ONE נודע כי בימים האחרונים נערכה פגישה בין ההנהלה לאוהדים, לאחריה הוציאה הנהלת הקבוצה מכתב לאוהדים עם סיכום הדברים שייעשו.

במכתב נאמר, בין היתר, כי ההנהלה מחויבת למורשת של הקבוצה הקודמת, הפועל גלבוע/גליל ומייסדה, חיים אוחיון ז''ל. כפי שפורסם אתמול (ראשון), המועדון, בשיתוף עם המועצה האזורית גלבוע, מקדם את קריאת האולם בגן נר על שמו של אוחיון. בנוסף, נאמר לספורטרס כי המקומות שלהם יישמרו להם ולא יימכרו לאחרים, כפי שסיפרה המנכ"לית, מיכל ורדיגר, בראיון ל-ONE בשבוע שעבר.

המועדון הודיע כי יהיו לו שני סמלילים (לוגואים), בהם יופיע שם המועדון, הפועל העמק, יחד עם הכיתוב: גלבוע גליל עפולה. באחד, אותו פרסם רשמית המועדון, יופיע הפועל העמק בגדול ו "גלבוע-גליל- עפולה" למטה, בקטן יותר, ובלוגו השני הכיתוב יהיה בפונט וגודל זהה.

הפועל עפולה. מהעונה הקרובה הפועל העמק (רועי כפיר)

המועדון הצהיר כי ישתמש בסמלילים לפי צרכיו, כאשר האוהדים יוכלו להשתמש באיזה סמליל שירצו. בנוסף, המועדון ימשיך להשתמש ביציעים בדגלים של האוהדים, הנושאים את השם הישן, הפועל גלבוע/גליל. מבחינת האוהדים, הפתרון הזה אינו מספיק ואינו מקובל והם ממשיכים לדרוש כי השם הפועל גלבוע/גליל יהיה חלק רשמי משם הקבוצה.

אתמול הודיע המועדון על צירופו של ליאור ליפשיץ כפסיכולוג הספורט של הקבוצה. ליפשיץ שיחק כדורסל מקצועני במשך 16 עונות בליגת העל (מכבי ראשון לציון, אליצור אשקלון, הפועל גליל עליון, הפועל חולון ועוד) ובנבחרות ישראל הצעירות. בשנים האחרונות הוא עובד כמאמן מנטלי. ליפשיץ בוגר תואר שני בפסיכולוגיה, במהלכו חקר את תחום הביצועים תחת לחץ, מלווה בעשור האחרון ספורטאים, מאמנים וקבוצות במטרה לשפר ביצועים ולחזק את המעטפת המנטלית שלהם. בשנת 2018 הקים יחד עם פרופסור בר-אלי את הזרוע הפסיכולוגית באיגוד הכדורסל.

ליאור ליפשיץ' בעברו כשחקן (שי לוי)

ליאור ליפשיץ אמר: “כשיש שקט בראש, אפשר לתת את הלב והנשמה על המגרש. אני נרגש להצטרף להפועל העמק ולהיות חלק מהמסע של המועדון. כפסיכולוג אני שואף להעניק לשחקנים ולצוות את הכלים המנטליים שיאפשרו להם למצות את הפוטנציאל שלהם – הן על המגרש והן מחוצה לו, וליצור עבורם סביבה תומכת ובטוחה, שבה הראש פנוי מהסחות ומתח, כדי שהגוף יוכל לתפקד בצורה הטובה ביותר”.

מיכל ורדיגר, מנכ”לית הפועל העמק, מסרה: “קבוצה מנצחת צריכה להיות גם קבוצה עם חוזק וחוסן מנטלי ורגשי. אנחנו גאים להיות מועדון שרואה את השחקן באופן מלא ועמוק, וללוות את ההתפתחות המקצועית והאישית של כל שחקן ואיש צוות. בחרנו בליאור כי הוא מהמובילים והטובים בארץ ואין לנו ספק שתרומתו למועדון תהיה משמעותית. נרגשים ומברכים על הצטרפותו”.