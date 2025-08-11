בהפועל חיפה הגישו תלונה במשטרה על השלטים

בכיר באגודה הרב-ענפית של הפועל חיפה הגיש אתמול (ראשון) תלונה במשטרת ישראל, בעקבות תליית שלטים כגון “בוגד״ ו”אין הפועל בחיפה” מול ביתו של עובד מתחום האתלטיקה שהיה מזוהה במשך שנים עם מכבי. ביממה האחרונה התגלו כתובות נוספות שרוססו על מתקן ספורט עירוני בחיפה. בעקבות זאת, בתחנת משטרת חיפה פתחו בחקירת המקרה.

כפי שפורסם ב-ONE, בימים האחרונים נתלו שלטים נגד שעומד בראש מחלקת האתלטיקה של הפועל חיפה, לאחר שעבר לעמוד בראש מחלקת האתלטיקה של האדומים בעודו מזוהה עם הירוקים מעברו. המאבק העירוני עבר לפסים אישיים, עד כדי כך ששלטים עם הכיתוב “בוגד” ו”אין הפועל בחיפה” נתלו מול ביתו ובית הוריו שלשום בלילה וכתובות נוספות נגדו התגלו גם במתקן עירוני בעיר. תלונה הוגשה בתחנת משטרת חיפה שחוקרת את המקרה.

כזכור, לאחר שמכבי חיפה כרמל נקלעה למשבר פיננסי, אגודת הפועל חיפה רב-ענפית הרחיבה את פעילותה בעיר, בעיקר בספורט האולימפי. בשנת 2021 העמותה עברה לידיו של יהודה ענתבי, לאחר שיצאה מגירעון תקציבי ומשליטת ההסתדרות, ומאז היא פועלת בתחום הספורט ההישגי, בספורט העממי ומייצרת פעילות חברתית לטובת הקהילה. לאגודה ספורטאים ב-14 ענפים ולאחרונה כאמור היא צברה מומנטום בעיקר באתלטיקה ובטריאתלון. באגודת מכבי חיפה, ששלטה בעיר, חוששים כי הפעילות שלה תיפגע בעקבות ההתרחבות של הפועל.

השלט מול ביתו של אריאל אטיאס (פרטי)

יהודה ענתבי, מנכ״ל העמותה הרב-ענפית של הפועל חיפה, הגיב לאירועים וציין: “מכאן והלאה האגודה שלנו תלך ותצמח. אני מאוד כועס על הדברים האלה וזה חמור מאוד. היו הרבה שחקני כדורגל גדולים שעברו בין קבוצות כדורגל יריבות, אין סיבה להפוך את זה לאירוע מכוער. זו לא מלחמה, אנחנו לא שם ולא נהיה שם, אלא רק רוצים לעשות ספורט נקי. אני מרגיש התעוררות בעיר חיפה בפעילות הספורטיבית וזה משמח אותי, העמותה שלנו מהווה פלטפורמה נוספת לקהילה במרחב חיפה. נתרום, נעזור, נסייע וניגע גם בבעלי צרכים מיוחדים באמצעות הספורט, הכל לטובת הקהילה המקומית״.